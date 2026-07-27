Το νέο έγγραφο για την καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών.

Αντιμέτωποι με την καταβολή αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2017 βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), μετά την έκδοση του νέου Γενικού Εγγράφου του e-ΕΦΚΑ με αριθμό 1622190/30.06.2026.

Με το νέο έγγραφο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) της ασφάλισης στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (Πρόνοιας) του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), με εφαρμογή που ανατρέχει στην 1η Ιανουαρίου 2017. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι οι εργοδότες του Δημοσίου καλούνται να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις για χρονικές περιόδους που εκτείνονται έως και εννέα χρόνια πίσω, ώστε να αποτυπωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν είχαν δηλωθεί ή παρακρατηθεί.

Ποιους αφορά η απόδοση των αναδρομικών

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο 1622190/30.06.2026 του e-ΕΦΚΑ, η απεικόνιση στην ΑΠΔ των συγκεκριμένων ασφαλισμένων «θα λάβει χώρα αναδρομικά» από την 1η Ιανουαρίου 2017 για όλους όσοι υπάγονται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΤΠΔΥ. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι συμπληρωματικές ΑΠΔ μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να καταβληθούν και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις.

Η εγκύκλιος αφορά κυρίως εργαζόμενους ΙΔΑΧ που υπηρετούν ή προσλήφθηκαν στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Παράλληλα, περιλαμβάνει και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που ασφαλίζονταν στους πρώην τομείς πρόνοιας των Επιμελητηρίων και των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, για τους οποίους επίσης καθορίζεται ο τρόπος ασφάλισης και απεικόνισης στην ΑΠΔ.

Στην πράξη, η εφαρμογή των οδηγιών δημιουργεί την υποχρέωση αναδρομικής καταβολής εισφορών για τον κλάδο πρόνοιας, όπου αυτές δεν είχαν αποδοθεί κατά το παρελθόν. Ανάλογα με την κάθε περίπτωση, το κόστος μπορεί να επιμεριστεί μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου σύμφωνα με το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες συμψηφισμού ή παρακράτησης. Το ύψος της επιβάρυνσης θα εξαρτηθεί από τις αποδοχές, τη διάρκεια της απασχόλησης και το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν είχαν αποδοθεί οι προβλεπόμενες εισφορές.

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Η βάση για τον υπολογισμό των αναδρομικών

Το γενικό έγγραφο διευκρινίζει ακόμη ότι για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή όσους υπάγονται στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, η εισφορά για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών ανέρχεται σε 4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016, όπως ισχύει. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των αναδρομικών εισφορών που θα αναζητηθούν στις περιπτώσεις όπου δεν είχε εφαρμοστεί η προβλεπόμενη ασφάλιση.

Ο e-ΕΦΚΑ δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες μισθοδοσίας για την ορθή συμπλήρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων διορθωτικών εγγραφών. Στόχος είναι να αποτυπωθεί πλήρως ο ασφαλιστικός χρόνος των εργαζομένων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, ώστε να μην υπάρχουν κενά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αποτελεί νέα ασφαλιστική επιβάρυνση, αλλά εφαρμογή των προβλέψεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν από το 2017. Ωστόσο, η καθυστερημένη εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σήμερα αναδρομικές υποχρεώσεις, τόσο για τους φορείς του Δημοσίου όσο και για τους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αναδρομική τακτοποίηση αφορά περίοδο κατά την οποία το ασφαλιστικό σύστημα βρισκόταν σε φάση σημαντικών αλλαγών μετά τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ και την ενοποίηση των πρώην ασφαλιστικών ταμείων. Η ενοποίηση αυτή δημιούργησε σε αρκετές περιπτώσεις ζητήματα σχετικά με την ένταξη ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων στους αντίστοιχους κλάδους ασφάλισης, γεγονός που επιχειρεί πλέον να αποσαφηνίσει ο ασφαλιστικός φορέας με τις νέες οδηγίες.

Οι υπηρεσίες του Δημοσίου αναμένεται να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα στην εφαρμογή των οδηγιών, εξετάζοντας ανά περίπτωση τους εργαζόμενους που υπάγονται στις διατάξεις του πρώην ΤΠΔΥ. Για πολλούς ασφαλισμένους αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να διαπιστώσουν παρακρατήσεις ή διαδικασίες είσπραξης αναδρομικών εισφορών, ενώ παράλληλα θα διασφαλιστεί η ορθή ασφαλιστική τους εικόνα και ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη μελλοντική καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος.

Η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών ΑΠΔ χωρίς κυρώσεις έως το τέλος του 2026 θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δίνει στους δημόσιους φορείς τον απαραίτητο χρόνο για να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόσθετα πρόστιμα ή προσαυξήσεις. Παράλληλα, επιτρέπει την ομαλή προσαρμογή των μισθολογικών υπηρεσιών στις νέες οδηγίες του e-ΕΦΚΑ.

Η έκδοση του Γενικού Εγγράφου 1622190/30.06.2026 σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας εκτεταμένης διαδικασίας ασφαλιστικής τακτοποίησης που αφορά μεγάλο αριθμό εργαζομένων του Δημοσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού και μισθοδοσίας των φορέων τους για τον τρόπο εφαρμογής των νέων οδηγιών, τις τυχόν οικονομικές επιπτώσεις από τις αναδρομικές εισφορές, αλλά και για τις ενέργειες που θα απαιτηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλιστική τους κάλυψη στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών.