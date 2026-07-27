Το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα εξαφάνισε τα μέτρα της κυβέρνησης.

Οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πριν από δύο εβδομάδες, σε συνεργασία με τα διυλιστήρια, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να συγκρατήσουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε η έκπτωση σχεδόν «εξαφανίστηκε» πριν προλάβει να φτάσει στην τσέπη των καταναλωτών. Έτσι, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα στις αντλίες, ενώ όλα δείχνουν ότι και η νέα έκπτωση που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός κινδυνεύει να έχει την ίδια τύχη, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που ήδη καλύπτεται από τα διυλιστήρια, η συνολική παρέμβαση στο diesel διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο.

Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι το όφελος των παρεμβάσεων είχε ήδη εξανεμιστεί από την ταχεία ανατίμηση του καυσίμου. Στις 10 Ιουλίου η μέση πανελλαδική τιμή του diesel κίνησης βρισκόταν στα 1,823 ευρώ το λίτρο, ενώ στις 23 Ιουλίου είχε αυξηθεί στα 1,998 ευρώ. Πρόκειται για άνοδο 17,5 λεπτών ανά λίτρο μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, μεγαλύτερη δηλαδή από το σύνολο της έκπτωσης των 15 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Τα μέτρα για την βενζίνη δεν έφτασαν στην τσέπη των καταναλωτών

Στην πράξη, ακόμη και μετά την πλήρη εφαρμογή της νέας έκπτωσης, η τιμή του diesel θα διαμορφωνόταν θεωρητικά κοντά στα 1,848 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περίπου 2,5 λεπτά υψηλότερα από τα επίπεδα της 10ης Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν επιστρέφουν στις τιμές που ίσχυαν πριν από τη νέα ενεργειακή αναταραχή, παρά το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης.

Η εικόνα στις τιμές διυλιστηρίου εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η ελάφρυνση δεν έφτασε τελικά στην τσέπη των καταναλωτών. Η τιμή του diesel auto bio των ΕΛΠΕ αυξήθηκε από 1.353,522 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 11 Ιουλίου σε 1.488,417 ευρώ στις 24 Ιουλίου. Αντίστοιχα, η τιμή της Motor Oil ανέβηκε από 1.352,211 ευρώ σε 1.486,820 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Η αύξηση προσεγγίζει τα 135 ευρώ ανά κυβικό μέτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 13,5 λεπτά ανά λίτρο πριν από τον φόρο και σχεδόν 16,7 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ.

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Έτσι, σχεδόν ολόκληρη η έκπτωση των 15 λεπτών απορροφάται από την άνοδο που έχει ήδη καταγραφεί στην τιμή εξόδου από τα διυλιστήρια. Μάλιστα, η περαιτέρω αύξηση των τιμών χονδρικής στις 24 Ιουλίου δείχνει ότι οι ανοδικές πιέσεις δεν είχαν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδρομή τους προς τη λιανική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στις αντλίες.

Ανάλογη, αν και ηπιότερη, είναι η εικόνα στην αμόλυβδη βενζίνη. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης αυξήθηκε από 1,972 ευρώ το λίτρο στις 10 Ιουλίου σε 1,996 ευρώ στις 23 Ιουλίου, παρά τη μείωση των 10 λεπτών που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Με άλλα λόγια, ο οδηγός πλήρωνε 2,4 λεπτά περισσότερο, μολονότι είχε προηγηθεί η έκπτωση.

Η νέα κρατική παρέμβαση στοχεύει κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η άνοδός του δεν επιβαρύνει μόνο τους ιδιώτες οδηγούς αλλά και τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τη γεωργία και συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα. Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, είναι κατά πόσο η έκπτωση θα μπορέσει να συγκρατήσει τις τελικές τιμές, εφόσον συνεχιστεί η άνοδος των διεθνών τιμών και μετακυλιστεί εκ νέου στη χονδρική.