Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ο παράγοντας της συμμετοχής, οι τραπεζίτες και το δημοσιονομικό βάρος, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, τα ενοίκια της La Vie en Rose και το νέο ψηφιακό «οπλοστάσιο» για το οικονομικό έγκλημα

Ο Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά

Σήμερα αναμένουμε τις διευκρινήσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», το μέτρο που ξεχώρισε - με διαφορά - από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Πρόκειται για μια παρέμβαση που εισηγήθηκε ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης στον πρωθυπουργό πριν τις διακοπές του Αυγούστου και το οποίο βασίζεται σε μελέτη που έκανε το ΙΟΒΕ και παρουσιάσθηκε τον προηγούμενο Μάιο. Η υιοθέτηση του μέτρου δείχνει πως τα κόμματα μπορούν και πρέπει να υιοθετούν προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας και τον φορέων (σ.σ. αποτελεί παράδειγμα και για την αντιπολίτευση). Ομολογουμένως, ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» είναι ένα μέτρο που οι τράπεζες κυριολεκτικά θα λατρέψουν, καθώς στην ουσία δημιουργεί νέες χρηματοοικονομικές ροές σε βάθος δεκαετιών, με κρατικό κίνητρο, μεγάλη διάρκεια και –το σημαντικότερο– δίνει τη δυνατότητα απόκτησης του πελάτη σχεδόν από τη γέννησή του. Υπό αυτή την έννοια, εάν η τελική μορφή του παραμείνει κοντά στη λογική που έχει περιγραφεί, το μέτρο μοιάζει σχεδόν ραμμένο στα μέτρα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Όχι μόνον επειδή το Δημόσιο επιδοτεί απευθείας τις τράπεζες, αλλά επειδή δημιουργεί αυτό που εκείνες προσπαθούν διαρκώς να αποκτήσουν: σταθερές εισροές, μακροχρόνιο χρήμα, προβλεψιμότητα και νέους πελάτες.

Η αριθμητική της παρέμβασης

Η αριθμητική της παρέμβασης δείχνει το μέγεθος της «δυνητικής» αγοράς. Η οικογένεια θα μπορεί αρχικά να αποταμιεύει έως 1.200 ευρώ ετησίως και το Δημόσιο να προσθέτει ισόποσο ποσό, ανεβάζοντας τη μέγιστη συνολική εισφορά στα 200 ευρώ τον μήνα. Με αναπροσαρμογή 10% ανά πενταετία, οι καταβολές γονέων και Δημοσίου φθάνουν τα 12.000 ευρώ στα έτη 1-5, τα 13.200 στα έτη 6-10, τα 14.520 στα έτη 11-15 και τα 9.583,20 ευρώ στα έτη 16-18. Έτσι, ένας λογαριασμός που λειτουργεί από τη γέννηση έως την ενηλικίωση και εξαντλεί τα προβλεπόμενα όρια μπορεί να δεχθεί συνολικά 49.303,20 ευρώ, πριν από τόκους ή επενδυτικές αποδόσεις. Χρειάζεται, ωστόσο, μία κρίσιμη διευκρίνιση: τα 49.303 ευρώ δεν πολλαπλασιάζονται απλώς με όλα τα παιδιά που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα στην πρώτη 18ετία. Μόνο η πρώτη γενιά θα έχει συμπληρώσει τότε ολόκληρο τον 18ετή κύκλο. Η δεύτερη θα μετρά 17 χρόνια εισφορών, η τρίτη 16, ενώ η τελευταία γενιά μόλις έναν χρόνο. Άλλο, επομένως, το ποσό ενός πλήρως ώριμου λογαριασμού και άλλο οι σωρευτικές εισφορές του συστήματος στα πρώτα 18 χρόνια. Με περίπου 66.000 γεννήσεις ετησίως, συμμετοχή 20% σημαίνει 13.200 νέους «Κουμπαράδες» τον χρόνο και περίπου 238.000 ενταγμένα παιδιά στην 18ετία. Στο σενάριο συμμετοχής 50%, οι νέοι λογαριασμοί ανεβαίνουν στις 33.000 ετησίως και οι δικαιούχοι προσεγγίζουν τις 594.000, ενώ με συμμετοχή 80% δημιουργούνται 52.800 λογαριασμοί τον χρόνο και σχεδόν 950.000 συνολικά. Υπό την ακραία παραδοχή ότι όλοι εξαντλούν τα ανώτατα όρια, οι σωρευτικές καταβολές της πρώτης 18ετίας μπορούν να κινηθούν περίπου στα 6 δισ. ευρώ με συμμετοχή 20%, στα 15 δισ. με 50% και στα 24 δισ. ευρώ με 80%, χωρίς να συνυπολογίζονται αποδόσεις.

Σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα

Μια σύγκριση με τα σημερινά μεγέθη της αγοράς είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών βρίσκονται σήμερα στην περιοχή των 156 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αυξάνονται κατά περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως. Στην εκκίνηση, ο «Κουμπαράς» θα είναι μικρός σε σχέση με αυτά τα μεγέθη. Σε ένα σενάριο που η συμμετοχή στο μέτρο ανέλθει στο 20%, οι εισροές του πρώτου έτους υπολογίζονται περίπου στα 32 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις στο 0,6% της σημερινής ετήσιας αύξησης των καταθέσεων. Στο 50% φθάνουν περίπου στα 79 εκατ. και στο 80% στα 127 εκατ. ευρώ. Το παιχνίδι αλλάζει όταν το σύστημα ωριμάσει. Με βάση τις παραδοχές του αρχικού υπολογισμού, οι ακαθάριστες ετήσιες εισροές μπορούν να φθάσουν περίπου τα 650 εκατ. ευρώ με συμμετοχή 20%, τα 1,63 δισ. με 50% και πάνω από 2,6 δισ. ευρώ με 80%. Δηλαδή ποσά αντίστοιχα περίπου με το 13%, 32,5% και άνω του 52% των 5 δισ. ευρώ που προστίθενται σήμερα ετησίως στις καταθέσεις των νοικοκυριών.

Δεν είναι όμως όλα «νέες καταθέσεις»

Τα παραπάνω είναι ακαθάριστες εισροές στον Κουμπαρά, όχι κατ' ανάγκην ισόποση καθαρή αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων. Ένας γονέας μπορεί, για παράδειγμα, να πάρει 1.200 ευρώ που ήδη διατηρούσε σε έναν άλλο λογαριασμό και να τα μεταφέρει στον «Κουμπαρά». Για την τράπεζα μπορεί να αλλάζει η διάρκεια και η ποιότητα της κατάθεσης, όχι όμως το συνολικό ύψος των καταθέσεων. Η κρατική συμμετοχή αποτελεί σαφέστερη πρόσθετη ροή. Επιπλέον, το «matching» μπορεί να προκαλέσει πραγματικά νέα αποταμίευση, εάν πείσει οικογένειες να περιορίσουν την κατανάλωση για να εξασφαλίσουν την κρατική ενίσχυση. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία και οι ίδιες οι τράπεζες με δικές τους επιμέρους παρεμβάσεις και κίνητρα…

Ο λογαριασμός για το Δημόσιο έως το 2044

Αναμφίβολα ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική δέσμευση σε βάθος χρόνου. Με βάση σενάριο συμμετοχής του 50% των περίπου 66.000 γεννήσεων ετησίως, δηλαδή 33.000 νέων δικαιούχων κάθε χρόνο, και με την υπόθεση ότι οι οικογένειες εξαντλούν τα ανώτατα όρια εισφορών, η κρατική δαπάνη ξεκινά από περίπου 39,6 εκατ. ευρώ το 2027 και μπορεί να φθάσει τα 813,5 εκατ. ευρώ ετησίως το 2044. Σωρευτικά, η επιβάρυνση του Δημοσίου στην πρώτη 18ετία υπολογίζεται θεωρητικά σε περίπου 7,32 δισ. ευρώ. Το κόστος αυξάνεται επειδή κάθε χρόνο προστίθεται μία νέα γενιά, ενώ το Δημόσιο συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις προηγούμενες μέχρι την ενηλικίωσή τους. Παράλληλα, το ανώτατο όριο εισφοράς αναπροσαρμόζεται κατά 10% ανά πενταετία. Στο χαμηλό σενάριο συμμετοχής 20%, το σωρευτικό κόστος περιορίζεται σε περίπου 2,93 δισ. ευρώ, ενώ με συμμετοχή 80% μπορεί να προσεγγίσει τα 11,71 δισ. ευρώ. Κρίσιμο είναι ότι το 2044 η δαπάνη δεν μηδενίζεται: εφόσον το πρόγραμμα συνεχίζεται, οι νέες γενιές θα αντικαθιστούν όσες ενηλικιώνονται.

Οι κίνδυνοι για νοικοκυριά και τράπεζές

Για τα νοικοκυριά, ο βασικός κίνδυνος του «Κουμπαρά» είναι ο πληθωρισμός. Τα 49.303,20 ευρώ που μπορεί να συγκεντρωθούν σε 18 χρόνια αποτελούν ονομαστικό ποσό και όχι σημερινή αγοραστική δύναμη. Εάν η απόδοση του «Κουμπαρά» παραμένει χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, μέρος της πραγματικής αξίας των χρημάτων θα διαβρώνεται. Συνεπώς, κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού είναι εάν και πώς τα κεφάλαια θα αποδίδουν σε βάθος χρόνου. Για τις τράπεζες, ο κίνδυνος από τον «Κουμπαρά» θα εμφανισθεί κυρίως μετά το 18ο έτος του προγράμματος. Όταν όμως αρχίσουν να ενηλικιώνονται οι πρώτες γενιές δικαιούχων, οι συστηματικές εισροές θα συνοδεύονται πλέον και από δυνητικές εκροές, εφόσον επιτρέπεται η ελεύθερη ανάληψη των κεφαλαίων. Τέλος, υπάρχει και ο επιτοκιακός κίνδυνος: εάν το προϊόν προσφέρει εγγυημένες αποδόσεις, οι τράπεζες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αποδόσεις του ενεργητικού τους καλύπτουν το κόστος αυτών των δεσμεύσεων.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Masdar Hellas

Σε αντίστροφη συγχώνευση προχωρούν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η Masdar Hellas, με στόχο την απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου και τη μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους. Το σχέδιο προβλέπει ότι η Masdar Hellas, παρότι είναι η μητρική και κατέχει το 100% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, θα απορροφηθεί από την τελευταία. Η επιλογή της αντίστροφης συγχώνευσης συνδέεται κυρίως με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η εταιρεία διαθέτει ενσώματα πάγια λογιστικής αξίας 1,56 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς και μεγάλο αριθμό συμβάσεων και χρηματοδοτικών υποχρεώσεων. Ak;omh, διαθέτει περίπου 155 άδειες παραγωγής ή βεβαιώσεις παραγωγού και 27 εκκρεμή αιτήματα ενώπιον της ΡΑΑΕΥ. Εάν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή απορροφούνταν από τη Masdar Hellas, θα απαιτούνταν μεταβιβάσεις αδειών και αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών, με πρόσθετο κόστος και κίνδυνο καθυστερήσεων σε έργα. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης, το συνολικό ενεργητικό της Masdar Hellas ανέρχεται σε 2,3779 δισ. ευρώ, έναντι υποχρεώσεων 629,86 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση να διαμορφώνεται στα 1,7481 δισ. ευρώ. Το κυρίαρχο στοιχείο του ενεργητικού είναι, όπως αναμενόταν, η ίδια η επένδυση στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η συμμετοχή αποτυπώνεται σε 2,3367 δισ. ευρώ, χωρίς να προκύπτει προσαρμογή μεταξύ λογιστικής και εύλογης αξίας για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έκθεσης. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της Masdar Hellas έχει ενισχυθεί σημαντικά ενόψει του εταιρικού μετασχηματισμού. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αποτιμάται σε 917,14 εκατ. ευρώ. Στην καθαρή θέση περιλαμβάνονται επίσης λοιπά αποθεματικά ύψους 34,68 εκατ. ευρώ. Το σχέδιο συγχώνευσης επιβεβαιώνει τη μεγάλη διαφορά στο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο των δύο εταιρειών. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαθέτει ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο 35,77 εκατ. ευρώ, διαιρεμένο σε 119.247.590 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Η THEON International

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 ανακοινώνει σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς η THEON International του Κρίστιαν Χατζημηνά, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην πορεία των μεγεθών και στην επιβεβαίωση του guidance για το σύνολο της χρήσης. Αύριο, 8 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει ενημέρωση αναλυτών και επενδυτών μέσω webcast. Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν έσοδα 248,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 35,4%, εκ των οποίων 24,7% οργανική ανάπτυξη, και νέες παραγγελίες 232,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38,5%. Το soft backlog έχει διαμορφωθεί σε 1,46 δισ. ευρώ, παρέχοντας κάλυψη 2,4 φορές με βάση το ανώτατο όριο του guidance για τα ετήσια έσοδα. Για το 2026, η THEON διατηρεί στόχο εσόδων 570-600 εκατ. ευρώ, με προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT στα μέσα της ζώνης του 20% και επενδύσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ. Μεσοπρόθεσμα, προβλέπει οργανική ανάπτυξη άνω του 15% ετησίως, υποστηριζόμενη και από συμπληρωματικές εξαγορές, ενώ στοχεύει σε έσοδα 1 δισ. ευρώ έως το 2029.

Νέο ψηφιακό «οπλοστάσιο» για το οικονομικό έγκλημα

Σε αναβάθμιση των ψηφιακών δυνατοτήτων των υπηρεσιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, μετά την υπογραφή σύμβασης με την Cosmos Business Systems που προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος για τη διαχείριση και διερεύνηση οικονομικών υποθέσεων, σε συνδυασμό με την προμήθεια εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Το τίμημα της βασικής σύμβασης ανέρχεται σε 3,97 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες συντήρησης διάρκειας έως πέντε ετών, προϋπολογισμού 1,715 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το βασικό έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027 και κατά 25% από εθνική συμμετοχή. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να καταχωρούν, να αξιολογούν, να συσχετίζουν και να διαχειρίζονται τόσο τις υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση όσο και τις καταγγελίες που φθάνουν σε αυτές. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με πληροφοριακές υποδομές άλλων φορέων, ενώ προβλέπεται και απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών.

Από τις τραπεζικές συναλλαγές στα κρυπτονομίσματα

Το νέο τεχνολογικό «οπλοστάσιο» δεν θα περιορίζεται στη διαχείριση υποθέσεων και καταγγελιών. Βάρος θα δίνεται στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και στην αναζήτηση συσχετίσεων που μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμες κατά τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων. Η σύμβαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένο λογισμικό για την επεξεργασία δεδομένων από τραπεζικές συναλλαγές και τηλεφωνικές κλήσεις. Παράλληλα, οι υπηρεσίες θα αποκτήσουν εργαλεία για την ανάλυση συναλλαγών με κρυπτονομίσματα και τη χαρτογράφηση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, διευρύνοντας τις δυνατότητες εντοπισμού της διαδρομής του χρήματος σε υποθέσεις όπου οι χρηματοοικονομικές κινήσεις εκτείνονται σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα. Στο ίδιο πλαίσιο θα αποκτηθούν και εργαλεία για την επεξεργασία και οργάνωση δεδομένων καταγραφής που προκύπτουν στο πλαίσιο νόμιμων επισυνδέσεων. Στόχος είναι διαφορετικές κατηγορίες πληροφοριών να μπορούν να συγκεντρώνονται, να οργανώνονται και να αξιολογούνται αποτελεσματικότερα από τους ερευνητές.

Αυξήσεις έως 15% σε αποζημιώσεις διπλωματών

Αυξημένες αποζημιώσεις υπηρεσίας αλλοδαπής για πρέσβεις και υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό που υπηρετούν σε χώρες και πόλεις οι οποίες επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις προβλέπει απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. Η απόφαση προβλέπει αύξηση κατά 15% της καθαρής μηνιαίας αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής για τους προϊσταμένους πρέσβεις και τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό που υπηρετούν σε συγκεκριμένες Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας στη Μέση Ανατολή. Η προσαύξηση ισχύει από την 1η Ιουλίου και έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η ένοπλη σύρραξη. Με βάση τα νέα ποσά, η υψηλότερη μηνιαία αποζημίωση στη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώνεται στα 8.280 ευρώ για το Τελ Αβίβ. Στα 8.050 ευρώ ανέρχεται η αποζημίωση για Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ στα 7.820 ευρώ ορίζεται για Ιερουσαλήμ, Ντόχα και Ριάντ. Για το Κουβέιτ η αποζημίωση διαμορφώνεται στα 7.475 ευρώ. Ακόμη, προβλέπεται αύξηση κατά 10% για τους επικεφαλής και τους υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, η μηνιαία αποζημίωση διαμορφώνεται στα 7.700 ευρώ για Κίεβο και Οδησσό, στα 8.250 ευρώ για τη Μόσχα και στα 8.030 ευρώ για Αγία Πετρούπολη και Νοβοροσσίσκ.

Η La Vie en Rose

Σε αναδιάταξη του δικτύου της φαίνεται να προχωρά η La Vie en Rose της Δήμητρας Κατσαφάδου, καθώς προ ημερών προχώρησε στη διαγραφή τριών υποκαταστημάτων, την ώρα που οι οικονομικές καταστάσεις της αποκαλύπτουν σημαντική διεύρυνση των μελλοντικών δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις. Ειδικότερα, οι διαγραφές αφορούν υποκαταστήματα στις διευθύνσεις Γεωργίου Θεοτόκη 53-57 στην Κέρκυρα, Πάρνηθος 16 στις Αχαρνές και Καποδιστρίου 16 στη Λαμία. Η κίνηση παρουσιάζει ενδιαφέρον εάν εξεταστεί παράλληλα με τις μισθωτικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία για τα επόμενα χρόνια. Από τη μία πλευρά η La Vie en Rose περιορίζει την παρουσία της σε συγκεκριμένα σημεία του υφιστάμενου δικτύου της, από την άλλη έχει «κλειδώσει» αισθητά μεγαλύτερες μελλοντικές δαπάνες για λειτουργικές μισθώσεις. Το 2025 οι ελάχιστες μελλοντικές πληρωμές από μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις εκτινάχθηκαν στα 9,23 εκατ. ευρώ, από 5,48 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 68% μέσα σε έναν χρόνο. Σε απόλυτους αριθμούς, πρόκειται για πρόσθετες συμβατικές δεσμεύσεις περίπου 3,74 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 9,23 εκατ. ευρώ, 1,71 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καταβληθούν εντός ενός έτους, 4,90 εκατ. ευρώ σε χρονικό ορίζοντα από ένα έως πέντε έτη και 2,61 εκατ. ευρώ μετά την πενταετία. Το 2025 ο κύκλος εργασιών της La Vie en Rose υποχώρησε κατά 5,7%, στα 33,68 εκατ. ευρώ από 35,72 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σχεδόν στο μισό, στα 6,81 εκατ. ευρώ από 13,55 εκατ. ευρώ το 2024.Η συμπίεση των κερδών συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους. Το κόστος πωλήσεων ανέβηκε στα 12,37 εκατ. ευρώ από 10,25 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση του τζίρου, ενώ τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν στα 7,76 εκατ. ευρώ από 5,77 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διοίκησης στα 3,18 εκατ. ευρώ από 2,45 εκατ. ευρώ. Παρά την πτώση της κερδοφορίας, τα ταμειακά διαθέσιμα της La Vie en Rose ανήλθαν σε 30,33 εκατ. ευρώ, η καθαρή θέση σε 38,77 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις του ισολογισμού σε 2,86 εκατ. ευρώ. Τέλος, το 2025 η οικογένεια Κατσαφάδου εισέπραξε μερίσματα 4 εκατ. ευρώ, μετά τα 6,93 εκατ. ευρώ του 2024.

Η Τράπεζα Ηπείρου

Αύξηση των χορηγήσεων και των καταθέσεων, αλλά υποχώρηση της κερδοφορίας, κατέγραψε η Τράπεζα Ηπείρου το 2025. Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 7,6%, στα 381,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,2%, στα 277,4 εκατ. ευρώ. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 15%, στα 59,9 εκατ. ευρώ, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί στο 21,6% από 28,2%. Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 47,1%. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 8%, στα 341,1 εκατ. ευρώ. Στην κερδοφορία, τα καθαρά έσοδα από τόκους περιορίστηκαν στα 10,5 εκατ. ευρώ από 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 329 χιλ. ευρώ από 1,23 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025, ο δείκτης CET1 ήταν 13,44% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου 16,28%. Με την κεφαλαιακή ενίσχυση που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, οι δείκτες pro forma ανήλθαν σε 27,31% και 30,15% αντίστοιχα.

Mitsis: Στα 97,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Αύξηση εσόδων και υποχώρηση της κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Ξενοδοχεία Ελλάδος – Mitsis Company. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,7%, στα 97,92 εκατ. ευρώ, από 90,93 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 5%, στα 17,8 εκατ. ευρώ από 18,73 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αποδίδει τη μείωση της κερδοφορίας κυρίως στο γεγονός ότι το 2024 είχε ενισχυθεί από μερίσματα θυγατρικής και άλλα έκτακτα έσοδα. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 21%, στα 132 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 80,83 εκατ. ευρώ, από 98,47 εκατ. ευρώ, παρότι ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα 104,38 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στο 83% από 108%.