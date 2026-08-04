Η Bright Holdings, η αναδιάρθρωση και η επόμενη ημέρα, η διπλή «καμπάνα» της Τράπεζας της Ελλάδος στην Optima, οι επενδύσεις Πετρόχειλου στα data centers, η Concordia Healthcare Partners και τα κέρδη της Τειρεσίας

Η Bright Holdings

Σε ακόμη μια φάση αναδιάρθρωσης εισέρχεται η Bright Holdings Συμμετοχών, του Γιώργου Πουλόπουλου, προχωρώντας αυτή τη φορά σε συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών της Bright Consulting Group και Bright Technology Group. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Bright και οι συνεργάτες του επιδιώκουν μέσω της συγχώνευσης να συγκεντρώσουν τις βασικές συμμετοχές και δραστηριότητες κάτω από την εταιρεία συμμετοχών, δημιουργώντας μια απλούστερη εταιρική δομή που θα καταστήσει τον όμιλο πιο ελκυστικό για υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές.

Οι εκθέσεις αποτίμησης που συνοδεύουν τη συναλλαγή, και συντάχθηκαν από την Goodwill Audit Services με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαΐου 2026, «αποτυπώνουν» την τρέχουσα αξία των εταιρειών που ενσωματώνονται στην holding. Το μεγαλύτερο οικονομικό αποτύπωμα μεταξύ των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών διαθέτει η Bright Consulting Group, η οποία αποτιμάται σε περίπου 108 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό της ανέρχεται σε 113,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 108 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της, περίπου 108,2 εκατ. ευρώ, αφορά συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως βασικού επενδυτικού βραχίονα του ομίλου. Οι συνολικές υποχρεώσεις της διαμορφώνονται σε περίπου 5,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,56 εκατ. ευρώ αφορούν λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις περιορίζονται στις 481 χιλ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 32,3 χιλ. ευρώ και οι απαιτήσεις από πελάτες σε περίπου 74,7 χιλ. ευρώ.

Η αποτίμηση της Bright Consulting Group βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της. Η εταιρεία κατέχει το 100% της Bright Business Solution Μονοπρόσωπη και το 100% του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Bright Academy Μονοπρόσωπη, με τη συνολική αξία των συμμετοχών να υπερβαίνει τα 108 εκατ. ευρώ. Η Bright Business Solution αποτιμάται σε 98,19 εκατ. ευρώκαι το 100% του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Bright Academy σε 9,97 εκατ. ευρώ.

Διαφορετική είναι η εικόνα της Bright Technology Group, της οποίας η καθαρή αξία προσδιορίζεται στις 646,9 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζει ενεργητικό 8,03 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις περίπου 8,68 εκατ. ευρώ, ωστόσο διαθέτει χαρτοφυλάκιο στρατηγικών συμμετοχών συνολικής αξίας 5,09 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της στοιχείο.

Ειδικότερα, η Bright Technology Group κατέχει ποσοστό 99,75% στη Digitech Technology Solutions, η οποία αποτιμάται σε περίπου 4,06 εκατ. ευρώ, το 51% της Bright Matter Συμβουλευτική Επιχείρηση, με αποτίμηση περίπου 772 χιλ. ευρώ, καθώς και το 100% της Bright Fasma Μονοπρόσωπη, αξίας περίπου 250 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζει απαιτήσεις σχεδόν 2,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονται σε περίπου 17 χιλ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών κάτω από μία εταιρεία συμμετοχών σπάνια αποτελεί «αυτοσκοπό». Συνήθως λειτουργεί ως η βάση πάνω στην οποία σχεδιάζονται οι επόμενες κινήσεις ενός ομίλου, είτε αυτές αφορούν την άντληση κεφαλαίων, είτε νέες εξαγορές, είτε περαιτέρω εταιρικές αναδιαρθρώσεις. Και αυτές τις κινήσεις θα αναμένουμε μετά το πέρας των διακοπών…

Οι επενδύσεις Πετρόχειλου στα data centers

Δύο επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers) των εταιρειών Team Fortress και Nexus Data, συμφερόντων του επιχειρηματία Παναγιώτη Πετρόχειλου, αντιπροέδρου της ενεργειακής εταιρείας Kiefer, εντάχθηκαν στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του αναπτυξιακού νόμου.

Οι επενδύσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού άνω των 60 εκατ. ευρώ, αφορούν τη δημιουργία νέων υποδομών σε Ιωάννινα και Καστοριά και θα λάβουν συνολική δημόσια επιχορήγηση που προσεγγίζει τα 39 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την υπαγωγή της επένδυσης της Team Fortress για την κατασκευή νέου data center στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Το επενδυτικό σχέδιο έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 33,8 εκατ. ευρώ και προβλέπεται να ενισχυθεί με δημόσια επιχορήγηση ύψους 18,92 εκατ. ευρώ. Ακόμη, εγκρίθηκε και η υπαγωγή της επένδυσης της Nexus Data, η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε AI Factory Μονοπρόσωπη

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Το έργο αφορά την κατασκευή νέου data center στη Βιομηχανική Περιοχή Καστοριάς, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 26,66 εκατ. ευρώ, και θα λάβει δημόσια επιχορήγηση ύψους 19,9 εκατ. ευρώ.

Φαίνεται πως η οικογένεια Πετρόχειλου, η οποία πριν από περίπου μία δεκαετία επένδυσε δυναμικά στις ΑΠΕ και στις ενεργειακές κοινότητες, στρέφεται πλέον στις ψηφιακές υποδομές και στα έργα AI, σε μια συγκυρία όπου ο κλάδος συγκεντρώνει γενναίες κρατικές ενισχύσεις. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, όσοι βλέπουν σε αυτή τη στρατηγική χαρακτηριστικά «rent seeking», δηλαδή τη συστηματική τοποθέτηση σε δραστηριότητες που ευνοούνται από κρατικά κίνητρα και επιδοτήσεις.

Διπλή καμπάνα της ΤτΕ στην Optima Bank

Δύο διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 1,169 εκατ. ευρώ έχει επιβάλει μέσα στο 2026 η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος στην Optima Bank, αναδεικνύοντας αδυναμίες τόσο στην εφαρμογή του πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος όσο και στη διαχείριση κινδύνων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η βαρύτερη κύρωση επιβλήθηκε με την απόφαση 564/2026, με την οποία η ΕΠΑΘ καταλόγισε στην τράπεζα 15 παραβάσεις του κανονιστικού πλαισίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους 1.099.000 ευρώ. Ακολούθησε η απόφαση 566/2026, με την οποία η Επιτροπή επέβαλε νέο πρόστιμο 70.000 ευρώ για παράβαση του πλαισίου που διέπει τη διαχείριση κινδύνων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ασφάλεια των σχετικών συστημάτων. Η Optima Bank δεν φέρεται να άσκησε ενστάσεις κατά καμίας από τις δύο αποφάσεις της ΕΠΑΘ, αποδεχόμενη ουσιαστικά τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν. Παρά ταύτα, τα δύο πρόστιμα δεν αναφέρονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας…

Η ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων

Σε νέα τροποποίηση της σύμβασης για την ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων προχώρησε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, επεκτείνοντας τόσο το φυσικό αντικείμενο όσο και τη διάρκεια του έργου. Η πέμπτη κατά σειρά τροποποίηση υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Κτηματολογίου και της ένωσης εταιρειών Uni Systems, Αρχειοθήκη ΑΕ και ONEX Technology Systems & Business Solutions. Με τη νέα συμφωνία ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης ύψους 6,52 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο αφορά την καταχώρηση 8 εκατομμυρίων επιπλέον εγγράφων σε αλφαβητικά ευρετήρια και βιβλία μερίδων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών. Η αρχική εκτελεστική σύμβαση, που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023, είχε προϋπολογισμό 46,73 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με την ενεργοποίηση της προαίρεσης, το συνολικό συμβατικό τίμημα αυξάνεται κατά 6,52 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης σε περίπου 53,24 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποινικό μητρώο και κοινωφελείς περιουσίες

Πιο εύκολη και ταχύτερη γίνεται πλέον η διαδικασία ελέγχου των προσώπων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση κοινωφελών περιουσιών, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απέκτησε ηλεκτρονική πρόσβαση στο Ποινικό Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Στην πράξη, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα χρειάζεται πλέον να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να προσκομίζουν αντίγραφο ποινικού μητρώου. Ο έλεγχος αφορά όσους πρόκειται να οριστούν εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κοινωφελών περιουσιών, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών και διοικητές κοινωφελών ιδρυμάτων. Στόχος είναι να διαπιστώνεται άμεσα εάν υπάρχει νομικό κώλυμα για τον διορισμό τους, όπως καταδίκη για κακούργημα ή για συγκεκριμένα πλημμελήματα από δόλο, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Τειρεσίας: Επιστροφή στην κερδοφορία

Η Τειρεσίας γύρισε σελίδα το 2025, περνώντας από τις ζημιές στην κερδοφορία και ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση. Η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών 20,81 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 17,8% σε σχέση με το 2024 (17,67 εκατ. ευρώ), ενώ το κόστος παροχής υπηρεσιών μειώθηκε κατά 2,24%, στα 8,87 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά σχεδόν 39%, φτάνοντας τα 11,94 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό 57,38%, έναντι 48,65% την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,53 εκατ. ευρώ, όταν το 2024 είχε εμφανίσει ζημιές 2,46 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 19,94 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 25,5 εκατ. ευρώ. Καθοριστική ήταν και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15,1 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο 2025 και είχε ως αποτέλεσμα η καθαρή θέση της εταιρείας να μετατραπεί από αρνητική κατά 1,52 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 σε θετική κατά 15,11 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων συνδέεται με την αύξηση των πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και τη μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών Credit Reports και Scoring. Είναι ενδεικτικό πως το 2025 η χρήση των βασικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 10,5%, ενώ οι υπηρεσίες Scoring κατέγραψαν άνοδο 11%, ενισχύοντας περαιτέρω τα έσοδα της εταιρείας.

Οι μονάδες της ΔΕΗ σε νησιά

Παράταση στη λειτουργία σειράς θερμικών μονάδων της ΔΕΗ σε διασυνδεδεμένα και μη διασυνδεδεμένα νησιά αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Η απόφαση αποσκοπεί στη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και της ασφάλειας εφοδιασμού των νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων, έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Η ΡΑΑΕΥ έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα της ΔΕΗ, κρίνοντας ότι η παράταση της ισχύος των αδειών δεν επηρεάζει αρνητικά τα κριτήρια αδειοδότησης, ενώ αντίθετα εξυπηρετεί τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών περιλαμβάνεται η παράταση λειτουργίας του ΑΣΠ Πάρου έως το 2035, καθώς ο ΑΔΜΗΕ έκρινε ότι το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος του σταθμού θα πρέπει να παραμείνει ως στρατηγική εφεδρεία για την κάλυψη των αναγκών του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων. Αντίστοιχα, οι μονάδες του ΑΣΠ Άνδρου παρατείνονται έως το 2028, ενώ για σειρά μονάδων σε μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως ο Άγιος Ευστράτιος, η Ερείκουσα, οι Οθωνοί και η Γαύδος, η λειτουργία τους παρατείνεται έως το 2035. Παράλληλα, διατηρούνται σε λειτουργία μονάδες παραγωγής σε Ρόδο, Κω, Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Χίο και Κάρπαθο έως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια ισχύος και η δυνατότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στα νησιωτικά συστήματα. Ειδικά για τη Ρόδο, η άδεια της αεριοστροβιλικής μονάδας Α/Σ1 παρατείνεται έως το 2027, ενώ η Α/Σ3 θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ημέρα της διασύνδεσης του νησιού.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Αυξημένα έσοδα και βελτιωμένη κερδοφορία κατέγραψε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) κατά τη χρήση του 2025, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 12,81 εκατ. ευρώ, έναντι 12,18 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, από 2,72 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από τις προμήθειες συναλλαγών ενέργειας, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7,01 εκατ. ευρώ, καθώς και από τις συνδρομές συμμετεχόντων και εκκαθαριστικών μελών, που ανήλθαν σε 2,36 εκατ. ευρώ. Οι προμήθειες εκκαθάρισης συναλλαγών ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 2,52 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 4,26 εκατ. ευρώ, έναντι 3,91 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,07 εκατ. ευρώ από 3,61 εκατ. ευρώ. Η μητρική εταιρεία εμφάνισε έσοδα 9,52 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,11 εκατ. ευρώ, έναντι 1,81 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 2,78 εκατ. ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονταν σε 14,27 εκατ. ευρώ, από 12,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 13,36 εκατ. ευρώ, έναντι 12,51 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Παράλληλα, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μηδενίστηκε, από 2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 4,69 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών 3,31 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ κατά τη διάρκεια της χρήσης καταβλήθηκαν μερίσματα ύψους 1,75 εκατ. ευρώ, από 1,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Η νέα θυγατρική της Alpha Bank

Μια νέα θυγατρική προστέθηκε στον όμιλο της Alpha Bank, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου. Πρόκειται για τη Vystad ΑΕ, την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) μέσω της οποίας η τράπεζα απέκτησε το ακίνητο της οδού Σταδίου 38, στο κέντρο της Αθήνας. Η Vystad δεν υπήρχε μέχρι τα τέλη του 2025. Συστάθηκε από την Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων στο πλαίσιο μερικής διάσπασης, με μοναδικό ουσιαστικά περιουσιακό στοιχείο το ακίνητο της Σταδίου 38, το οποίο αποτιμήθηκε σε 36,5 εκατ. ευρώ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2026, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 16,96 εκατ. ευρώ, πριν η εταιρεία αλλάξει χέρια. Στις 4 Μαρτίου 2026 η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά του 100% της Vystad έναντι 70 εκατ. ευρώ, αποκτώντας εμμέσως το ακίνητο μέσω της εξαγοράς της εταιρείας και όχι με απευθείας αγορά του ακινήτου. Από τη συναλλαγή αυτή, η Παπαλέκας Συμμετοχών και Ακινήτων κατέγραψε υπεραξία τουλάχιστον 16,5 εκατ. ευρώ.

Η Concordia Healthcare Partners

Οι επιχειρηματίες Βασίλης Κάτσος και Περικλής Βασιλόπουλος δρομολογούν το επόμενο τους βήμα, ιδρύοντας τη Concordia Healthcare Partners Μονοπρόσωπη ΑΕ. Η εταιρεία συστάθηκε χθες με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και αποτελεί 100% θυγατρική της κυπριακής Concordia Healthcare Partners Ltd. Σύμφωνα με το καταστατικό της, θα δραστηριοποιείται στην παροχή επιχειρηματικών και στρατηγικών συμβουλών, στη διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας, στις υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων, καθώς και στην έρευνα αγοράς, αντικείμενα που παραπέμπουν στη δημιουργία ενός ευρύτερου επενδυτικού και συμβουλευτικού σχήματος. Ο Βασίλης Κάτσος, μετά τα διαδοχικά exits από τη Pharmathen και την Innovis, έχει στρέψει τη δραστηριότητά του μέσω του family office VNK Capital σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, διατηρώντας παράλληλα έντονο ενδιαφέρον για τον χώρο της υγείας. Ο Περικλής Βασιλόπουλος, με πολυετή παρουσία στη φαρμακευτική αγορά, υπήρξε συνιδρυτής της Innovis Pharma και στενός συνεργάτης του Κάτσου στην ανάπτυξη της εταιρείας. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Concordia Healthcare Partners απαρτίζεται από τον Βασίλη Κάτσο, ο οποίος αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, τον Περικλή Βασιλόπουλο ως αναπληρωτή πρόεδρο και τον Δήμο Δήμου ως μέλος.

Οι επιδόσεις της ΚΑΥΑΚ

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά χαμηλότερη καθαρή κερδοφορία κατέγραψε η ΚΑΥΑΚ Βιοτεχνική και Εμπορική Ανώνυμος Εταιρεία Παγωτού και Ειδών Ζαχαροπλαστικής κατά τη χρήση του 2025. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 13,27 εκατ. ευρώ, έναντι 11,98 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10,8%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 527,5 χιλ. ευρώ, έναντι 571 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε στα 13,65 εκατ. ευρώ, από 10,01 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τα 1,86 εκατ. ευρώ, έναντι 101 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,72 εκατ. ευρώ από 2,71 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 5,02 εκατ. ευρώ, από 4,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Να υπογραμμίσουμε ότι η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή συνοδεύεται από γνώμη με επιφύλαξη, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, ανεπαρκή πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις, μη σχηματισμό πρόβλεψης για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων 2022-2025 και μη απομείωση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία, παρά τη ζημιογόνο πορεία και την αρνητική καθαρή της θέση.