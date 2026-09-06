Η Αναστασία μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες.

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα έζησε η Αναστασία, καθώς βρέθηκε στο πλευρό της αδελφής της σε δύο σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

Η αδελφή της παντρεύτηκε ενώ την ίδια ημέρα έγιναν και τα βαφτίσια του ανιψιού της με την τραγουδίστρια να γίνεται νονά.

Η Αναστασία μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τα δύο μυστήρια, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τον γάμο αλλά και τη βάφτιση.

«Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας… την αδερφή μου. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

«Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί… Νονά. Ιωάννης» έγραψε σε άλλο Instastory.

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Η τραγουδίστρια έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη στενή σχέση που διατηρεί με τα αδέλφια της, αλλά και στη σημασία που έχει η οικογένεια στη ζωή της.

Έχει επίσης, μιλήσει για το διαζύγιο των γονιών της, το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί από μικρή ηλικία και, όπως έχει αναφέρει, επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα τους οικογενειακούς δεσμούς.