Ένα γρήγορο βήμα μπορεί να αποτελεί μια μικρή ένδειξη αποφασιστικότητας: κάποιος ξέρει πού θέλει να πάει και δεν διστάζει να κινηθεί προς τα εκεί.

Η ταχύτητα με την οποία περπατάμε μπορεί να φαίνεται σαν μια ασήμαντη καθημερινή συνήθεια, ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες που εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση και την προσωπικότητα, ο ρυθμός βάδισης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να «διαβαστεί» αποκλειστικά και μόνο από το πόσο γρήγορα περπατά, όπως αναφέρει το upworthy. Η προσωπικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Ωστόσο, όπως εξηγεί η Christal Castagnozz, Κλινική Διευθύντρια και Κλινική Ψυχολόγος στην Thrive Psychology Group, ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε μπορεί να συνδέεται με στοιχεία όπως η ευσυνειδησία, η εξωστρέφεια, η αυτοπεποίθηση και η φιλοδοξία.

1. Είναι πιο ευσυνείδητοι

Το πρώτο χαρακτηριστικό που συνδέεται με το γρήγορο περπάτημα είναι η ευσυνειδησία.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την οργάνωση, την πειθαρχία, την αξιοπιστία και την ικανότητα ενός ανθρώπου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο και τις υποχρεώσεις του.

Σύμφωνα με την Castagnozz, οι άνθρωποι με υψηλό επίπεδο ευσυνειδησίας τείνουν να κινούνται με σκοπό και να έχουν μια περισσότερο στοχευμένη συμπεριφορά.

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Το γρήγορο βάδισμα μπορεί επομένως να αποτελεί μια μικρή έκφραση αυτής της τάσης: ο άνθρωπος γνωρίζει πού θέλει να πάει και κινείται προς τα εκεί χωρίς πολλές καθυστερήσεις.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να συμβαδίζει με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καλή διαχείριση χρόνου και επιμονή στην επίτευξη στόχων.

2. Είναι πιο εξωστρεφείς

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει συνδεθεί με το γρήγορο βάδισμα είναι η εξωστρέφεια.

Οι εξωστρεφείς άνθρωποι τείνουν να είναι πιο κοινωνικοί, ενεργητικοί και να αντλούν ενέργεια από την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Συχνά προτιμούν περιβάλλοντα που τους κρατούν τόσο σωματικά όσο και πνευματικά δραστήριους.

Η Castagnozz σημειώνει ότι οι εξωστρεφείς άνθρωποι τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας και πιο ενεργητική γλώσσα του σώματος.

Ένας γρηγορότερος ρυθμός βάδισης μπορεί να ταιριάζει σε αυτό το μοτίβο, καθώς αντανακλά μια μεγαλύτερη αίσθηση κίνησης και ορμής.

3. Έχουν χαμηλότερο νευρωτισμό

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ίσως προκαλούν μεγαλύτερη έκπληξη είναι ο χαμηλότερος νευρωτισμός.

Ο νευρωτισμός σχετίζεται με την τάση για ανησυχία, την έντονη συναισθηματική αντιδραστικότητα και την ευαισθησία απέναντι στο στρες.

Αντίθετα, τα άτομα με χαμηλότερο νευρωτισμό τείνουν να είναι πιο ήρεμα, συναισθηματικά σταθερά και ανθεκτικά απέναντι στις πιέσεις.

Σύμφωνα με την Castagnozz, μεγάλες μελέτες έχουν βρει σύνδεση ανάμεσα στη συναισθηματική σταθερότητα και στον ταχύτερο ρυθμό βάδισης.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι που ανησυχούν λιγότερο μπορεί να ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια σε εσωτερικές σκέψεις και προβληματισμούς, κι έτσι να κινούνται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φυσικότητα.

4. Είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες

Το γρήγορο περπάτημα μπορεί επίσης να συνδέεται με την ανοιχτότητα στην εμπειρία, ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την περιέργεια, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την προθυμία να δοκιμάσει κάποιος κάτι καινούργιο.

Η σχέση με την ταχύτητα βάδισης δεν θεωρείται άμεση. Ωστόσο, σύμφωνα με την Castagnozz, η τάση προς την καινοτομία και τον ενθουσιασμό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνοδεύεται από αυξημένο ρυθμό κίνησης.

Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος που αναζητά διαρκώς νέα ερεθίσματα μπορεί να έχει γενικότερα έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής, κάτι που ενδέχεται να αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο που περπατά.

5. Είναι ευχάριστοι και συνεργάσιμοι

Ίσως το πιο απρόσμενο χαρακτηριστικό είναι η ευγένεια ή προσαρμοστικότητα στις σχέσεις με τους άλλους.

Η ευγένεια συνδέεται με τη ζεστασιά, τη συμπόνια, την ενσυναίσθηση και τη συνεργατικότητα.

Ένας άνθρωπος που διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να προσαρμόζει ακόμη και τον ρυθμό του όταν περπατά μαζί με κάποιον άλλο, ώστε να συμβαδίζει μαζί του.

Έτσι, το ίδιο άτομο που όταν περπατά μόνο του μπορεί να κινείται γρήγορα, είναι πιθανό να επιβραδύνει όταν βρίσκεται μαζί με έναν φίλο ή έναν σύντροφο.

Το στοιχείο αυτό υπενθυμίζει ότι η ταχύτητα βάδισης δεν είναι πάντα σταθερή και μπορεί να επηρεάζεται από το κοινωνικό περιβάλλον.

6. Είναι δυναμικοί και παίρνουν πρωτοβουλίες

Το γρήγορο βάδισμα μπορεί επίσης να σχετίζεται με τη δυναμικότητα και την αυτοπεποίθηση.

Οι άνθρωποι που αισθάνονται σίγουροι για τον εαυτό τους και συνηθίζουν να παίρνουν πρωτοβουλίες συχνά κινούνται με σκοπό και με σαφή αίσθηση κατεύθυνσης.

Η Castagnozz αναφέρει ότι η έρευνα υποστηρίζει τη σύνδεση ανάμεσα στη δυναμικότητα και στον ταχύτερο ρυθμό βάδισης.

Ένα γρήγορο βήμα, επομένως, μπορεί να αποτελεί μια μικρή ένδειξη αποφασιστικότητας: κάποιος ξέρει πού θέλει να πάει και δεν διστάζει να κινηθεί προς τα εκεί.

7. Είναι φιλόδοξοι και προσανατολισμένοι στους στόχους

Τέλος, οι γρήγοροι βαδιστές μπορεί να είναι περισσότερο φιλόδοξοι και προσανατολισμένοι στην επίτευξη στόχων.

Η φιλοδοξία συνδέεται με την εσωτερική ανάγκη για εξέλιξη, ανάπτυξη και επίτευξη σημαντικών στόχων.

Σύμφωνα με την Castagnozz, τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια πιο έντονη αίσθηση επείγοντος και να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα, την κίνηση και την εστίαση.

Έτσι, το γρήγορο περπάτημα μπορεί να ταιριάζει σε έναν άνθρωπο που γενικότερα λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς και θέλει να αξιοποιεί τον χρόνο του όσο το δυνατόν καλύτερα.

Δεν σημαίνει ότι οι αργοί βαδιστές είναι λιγότερο δραστήριοι

Παρά τις παραπάνω συσχετίσεις, υπάρχει κάτι σημαντικό που δεν πρέπει να παραβλέπεται: το πόσο γρήγορα περπατά κάποιος δεν αποτελεί ασφαλή τρόπο για να κρίνουμε την προσωπικότητά του.

Ένας άνθρωπος μπορεί να περπατά αργά επειδή απολαμβάνει τη διαδρομή, επειδή δεν βιάζεται, επειδή είναι κουρασμένος ή απλώς επειδή αυτός είναι ο φυσικός ρυθμός του.

Αντίστοιχα, κάποιος που περπατά γρήγορα μπορεί απλώς να βιάζεται να φτάσει στη δουλειά ή να έχει συνηθίσει να κινείται με αυτόν τον τρόπο.

Η προσωπικότητα δεν λειτουργεί με απόλυτους κανόνες και ένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό συμπεριφοράς δεν μπορεί να περιγράψει ολόκληρο τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε αποτελεί μέρος της μη λεκτικής επικοινωνίας μας. Πριν ακόμη μιλήσουμε, το σώμα μας στέλνει μικρά σήματα για τη διάθεση, την ενέργεια και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βρεθείτε ανάμεσα σε έναν δρόμο γεμάτο ανθρώπους, παρατηρήστε τους ρυθμούς τους. Κάποιοι θα κινούνται αργά και χαλαρά, ενώ άλλοι θα περνούν βιαστικά ανάμεσα στο πλήθος.

Ίσως η ταχύτητα με την οποία φτάνουν από το Σημείο Α στο Σημείο Β να μην αποκαλύπτει ολόκληρη την προσωπικότητά τους. Μπορεί όμως να αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του τρόπου με τον οποίο επιλέγουν να κινούνται — κυριολεκτικά και μεταφορικά — μέσα στη ζωή.