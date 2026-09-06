Σημειώνεται ότι έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ (Benjamin Millepied) τον 15χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια.

Η Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) έγινε ξανά μαμά. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδέχτηκε το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της Τανγκί Ντεστάμπλ (Tanguy Destable) τον περασμένο μήνα στο Παρίσι, όπως αποκάλυψε πηγή στο περιοδικό PEOPLE.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Thor: Love and Thunder» είχε μοιραστεί στο περιοδικό Harper's Bazaar τον Απρίλιο την ευχάριστη είδηση.

«Ο Τανγκί κι εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Νιώθω απλώς πολύ ευγνώμων. Ξέρω ότι είναι ένα τόσο μεγάλο προνόμιο και ένα θαύμα», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Το PEOPLE επιβεβαίωσε τη σχέση της Πόρτμαν με τον Γάλλο μουσικό τον Μάρτιο του 2025, αφού πρώτα είχε γίνει γνωστή από το γαλλικό μέσο Voici.