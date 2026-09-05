Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα.

Μπορεί ο Σεπτέμβριος να έχει ήδη μπει και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις να επιστρέφουν σταδιακά σε πρώτο πλάνο, ωστόσο η Ζέτα Μακρυπούλια φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ζέτα Μακρυπούλια εμφανίζεται με μαύρο ολόσωμο μαγιό, απολαμβάνοντας το νερό και τον ήλιο. Σε άλλα στιγμιότυπα βρίσκεται μέσα στην πισίνα, ενώ σε άλλα ποζάρει χαμογελαστή δίπλα σε αυτή, παρατείνοντας με τον δικό της τρόπο το καλοκαιρινό σκηνικό.

«Και οι βουτιές συνεχίζονται», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η οποία δεν άργησε να συγκεντρώσει likes και θετικά σχόλια από τους followers της.

{https://www.instagram.com/p/Dc6PTdkiFYM/}

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Το φετινό καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τη Ζέτα Μακρυπούλια και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ηθοποιός πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στην Επίδαυρο, συμμετέχοντας στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου, με την παράσταση να συνεχίζει στη συνέχεια την πορεία της με περιοδεία.