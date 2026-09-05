Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αφαίρεση αλάτων χωρίς τη χρήση σκληρών χημικών.

Τα άλατα αποτελούν ένα από τα πιο συνηθισμένα και επίμονα προβλήματα καθαριότητας στο μπάνιο.

Με την καθημερινή χρήση, οι μεταλλικές επικαθίσεις που αφήνει το νερό συσσωρεύονται στη λεκάνη της τουαλέτας, στις βρύσες, στις ντουζιέρες και στις γυάλινες επιφάνειες, δημιουργώντας λευκά ή κιτρινωπά σημάδια που δεν απομακρύνονται πάντα με ένα απλό καθάρισμα.

Το ξίδι και η μαγειρική σόδα είναι δύο από τις δημοφιλέστερες σπιτικές λύσεις. Ωστόσο, ειδικά όταν τα άλατα έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να απαιτείται διαφορετική προσέγγιση.

H εναλλακτική επιλογή

Σύμφωνα με δημοσίευμα του El Cronista, μία εναλλακτική επιλογή είναι το κιτρικό οξύ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διάλυση των μεταλλικών επικαθίσεων. Πρόκειται για ουσία που συναντάται φυσικά στα εσπεριδοειδή και χρησιμοποιείται ευρέως και σε προϊόντα καθαρισμού. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχει την έντονη μυρωδιά που χαρακτηρίζει το ξίδι.

Για τον καθαρισμό της λεκάνης, η διαδικασία που περιγράφεται είναι ιδιαίτερα απλή. Διαλύουμε δύο έως τρεις κουταλιές κιτρικού οξέος σε ζεστό νερό και ρίχνουμε το διάλυμα στην τουαλέτα. Το αφήνουμε να δράσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και το επόμενο πρωί τρίβουμε καλά με το βουρτσάκι της λεκάνης, πριν τραβήξουμε το καζανάκι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις βρύσες και στις γυάλινες επιφάνειες της ντουζιέρας προτείνεται μια ακόμη πιο εύκολη λύση: φρέσκο λεμόνι. Κόβουμε ένα λεμόνι στη μέση και τρίβουμε απευθείας την περιοχή όπου έχουν δημιουργηθεί άλατα. Στη συνέχεια, το αφήνουμε να δράσει για περίπου 10 έως 15 λεπτά και ξεπλένουμε την επιφάνεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το παραδοσιακό ξίδι πρέπει να εγκαταλειφθεί. Παραμένει μια οικονομική και ευρέως χρησιμοποιούμενη επιλογή για τον τακτικό καθαρισμό. Αντίστοιχα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυασμοί όπως λεμόνι με χοντρό αλάτι ή ζεστό νερό με μαγειρική σόδα, ανάλογα με την επιφάνεια και την έκταση των επικαθίσεων.

Πηγή cronista.com