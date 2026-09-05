Τρεις προορισμοί για την επόμενη απόδρασή σας μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί, ίσως, την ιδανική εποχή για μία σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα, σε προορισμούς και μέρη που συνδυάζουν την φυσική ομορφιά με την αίσθηση της απόλυτης ηρεμίας.

Η ζέστη υποχωρεί, οι παραλίες αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση και η περίοδος υψηλού τουρισμού τελειώνει, με αποτέλεσμα η κίνηση στους δρόμους να μειώνεται αισθητά.

Σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αθήνα, υπάρχουν ορισμένοι προορισμού που προσφέρουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις για τους επισκέπτες και αποτελούν την ιδανική επιλογή για μία σύντομη απόδραση το Σαββατοκύριακο.

Για να απολαύσετε το μαγικό τους τοπίο δεν χρειάζεται να μπείτε σε καράβι, αντίθετα, χρειάζεται να οδηγήσετε μερικές ώρες.

Ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τον Σεπτέμβριο, είναι το καταπράσινο Πήλιο, η εντυπωσιακή Πάργα και το αρχοντικό Γύθειο.

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Διακοπές τον Σεπτέμβριο; Τρεις προορισμοί που μπορείτε να πάτε οδικώς

Πήλιο

Ένας προορισμός που συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία το βουνό με τη θάλασσα και προσφέρει μοναδικές εμπειρίες.

Βρίσκεται στη Μαγνησία, ανάμεσα από το Βόλο και το Αιγαίο, και απέχει από την Αθήνα περίπου 4,5 ώρες οδικώς.

Η Πορταριά και η Μακρινίτσα θεωρούνται δύο από τους πιο γνωστούς και γραφικούς οικισμούς του Πηλίου, ιδανικές επιλογές για εξερεύνηση στη φύση τόσο κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, όσο και το φθινόπωρο.

Οι παραλίες του Πηλίου, παραμένουν σημείο αναφοράς για τους ντόπιους και τους επισκέπτες, ακόμη και τον Σεπτέμβρη που οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και η θάλασσα ζεστή.

Ο Μυλοπόταμος, το Παπά Νερό και η Νταμούχαρη, είναι μόλις μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του Πηλίου που αξίζει να επισκεφθείτε.

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Πάργα

Η Πάργα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ηπείρου και αποτελεί μια καλή επιλογή για όσους θέλουν καλοκαιρινές διακοπές χωρίς να χρειαστεί μετακίνηση με πλοίο.

Από την Αθήνα απέχει περίπου 4,5 ώρες οδικώς και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι, με τα σπίτια να ανεβαίνουν προς το κάστρο.

Ο Βάλτος, είναι η πιο εύκολα προσβάσιμη ακτή, ενώ ο Λίχνος και το Σαρακήνικο είναι δύο ακόμη παραλίες που αξίζει να βάλετε στη διαδρομή σας.

Γύθειο

Το Γύθειο είναι ο πιο κοντινός από τους τρεις προορισμούς στην Αθήνα, σε απόσταση περίπου 3,5 ωρών οδικώς και θεωρείται μία από τις πιο αρχοντικές πόλεις της Πελοποννήσου.

Η πόλη είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι και ξεχωρίζει για τα νεοκλασικά κτίρια, την παραλιακή διαδρομή και την Κρανάη, το μικρό νησάκι που βρίσκεται απέναντι από την πόλη.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται παραλίες όπως το Μαυροβούνι και η Σελινίτσα, ενώ το Γύθειο μπορεί να λειτουργήσει και ως βάση για σύντομε αποδράσεις προς την Αρεόπολη και τη Λακωνική Μάνη.

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