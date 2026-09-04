Ο Χρήστος Μάστορας ερμηνεύει Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζει να δημιουργεί και να εκφράζεται μέσα από την τέχνη του, με τη φωνή του, πλέον, να έχει γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο ερμηνευτής, έχει αποδείξει στο παρελθόν τις ικανότητές του στο τραγούδι και τη μουσική, ενώ δεν διστάζει να δοκιμάζει τα όριά του, αποκαλύπτοντας τακτικά νέα στοιχεία του ταλέντου του.

Αυτή τη φορά, ο Χρήστος Μάστορας, επέλεξε να ερμηνεύσει ένα από τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά τραγούδια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και αυτό δεν είναι άλλο από το «Βράδυ Σαββάτου».

Στη νέα ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, απαθανατίζει τη στιγμή που παίζει κιθάρα και δανείζει τη δική του χροιά στο τραγούδι.

Όταν μάλιστα, ολοκληρώνει την ερμηνεία του, σχολιάζει με χιούμορ: «Παρασκευή είναι».

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Το τραγούδι «Βράδυ Σαββάτου» είναι ένα από τα τραγούδια που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από την χαρακτηριστική ροκ χροιά του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και εκφράζει το βαθύ συναίσθημα της μοναξιάς από την απουσία ενός ανθρώπου.

Οι στίχοι και η μουσική του τραγουδιού ανήκουν στον Χρήστο Κυριαζή και κυκλοφόρησε από τον ίδιο στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ήρθε λίγο αργότερα κάνοντας το «Βράδυ Σαββάτου» μία από τις πιο αναγνωρισμένες ροκ μπαλάντες του.