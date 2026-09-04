Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος αποκάλυψαν τον πρώτο καλεσμένο της νέας σεζόν για το «Στούντιο 4».

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι τα δύο πρόσωπα που αναλαμβάνουν τα ηνία της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, και λίγο πριν από την πρεμιέρα παραχώρησαν μία σύντομη συνέντευξη στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο».

Το «Στούντιο 4», επανέρχεται μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 15:00 και όπως αποκαλύφθηκε ο πρώτος καλεσμένος της νέας σεζόν θα είναι ο Μιχάλης Ρέππας.

Όσα αποκάλυψαν Φερεντίνος – Καραβάτου για τη νέα σεζόν «Στούντιο 4»

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος, αποκάλυψαν ορισμένες λεπτομέρειες από το περιεχόμενο και τη θεματολογία τους για τη νέα σεζόν.

Παράλληλα, τόνισαν ότι «παίρνουν τη σκυτάλη» από μία πετυχημένη εκπομπή, ωστόσο, σκοπός τους είναι να προσθέσουν τον δικό τους χαρακτήρα.

«Μέχρι τελευταία στιγμή γίνονται όλα… Υπάρχει ένας οργασμός δημιουργίας εδώ πέρα μέσα στο πλατό αλλά δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε και πολλά πράγματα, μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάμε στις 15:00 το μεσημέρι», τόνισε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου, με τον Χρήστο Φερεντίνο να συμπληρώνει:

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«Θα δούμε ό,τι έχει σχέση με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Θα κινούμαστε σε τρεις εποχές, θα είμαστε ταξιδιώτες σε τρεις εποχές…».

«Το τρίτο βασικό μέλος της παρέας», πρόσθεσε ο παρουσιαστής για τον συνεργάτη τους, Γιάννη Κορδώνη, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την ομάδα που έχει δημιουργηθεί για το ανανεωμένο «Στούντιο 4».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καραβάτου, θέλησε να αποκαλύψει τον πρώτο καλεσμένο της σεζόν, τονίζοντας ότι θα υποδεχθούν στο πλατό τον Μιχάλη Ρέππα:

«Να πούμε τον καλεσμένο; Ποδαρικό θα μας κάνει ο Μιχάλης Ρέππας, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι’ αυτό. Πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος».

Σχετικά με τους καλεσμένους τους, ο Χρήστος Φερεντίνος πρόσθεσε ακόμη ότι ήδη έχουν κλείσει γνωστά ονόματα που θα υποδεχθούν στο πλατό.

Τέλος, το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, μίλησε για τη καινούργια αρχή που κάνουν από κοινού, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Το ‘Στούντιο 4’ είναι μια αγαπητή εκπομπή. Είναι μια εκπομπή, που για πέντε χρόνια έκανε μια λαμπρή πορεία εδώ στην ΕΡΤ1. Τώρα είμαστε εμείς εδώ, σε αυτό το πλατό, σε αυτό το στούντιο… Έχει βάρος, παίρνουμε τη σκυτάλη από μία πετυχημένη εκπομπή».

«Βεβαίως, αλλά δεν μπορούμε να μην είμαστε οι εαυτοί μας», πρόσθεσε η Κατερίνα Καραβάτου.

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