Οι βρύσες στην κουζίνα και το μπάνιο έρχονται καθημερινά σε επαφή με το νερό, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνά λευκούς λεκέδες, θαμπάδα και συσσωρεύσεις αλάτων. Οι συγκεκριμένες αποθέσεις όχι μόνο επηρεάζουν την εμφάνισή τους, αλλά μπορούν να κάνουν τον καθαρισμό τους πιο δύσκολο.

Μία απλή λύση που χρησιμοποιείται ευρέως στο σπίτι είναι το λευκό ξίδι, χάρη στην οξύτητά του, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη διάλυση των επικαθίσεων από άλατα και άλλων υπολειμμάτων που αφήνει το νερό πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες.

Γιατί χρησιμοποιείται το ξίδι στις βρύσες

Το ξίδι μπορεί να συμβάλει στην απομάκρυνση λεκέδων από το νερό, υπολειμμάτων ορυκτών και συσσωρευμένων αλάτων. Τα σημάδια αυτά είναι συνήθως πιο έντονα γύρω από τη βάση της βρύσης, στο στόμιο και στα σημεία όπου παραμένουν σταγόνες νερού μετά τη χρήση.

Η εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα απλή και δεν απαιτεί ειδικά καθαριστικά.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Αρχικά, καθαρίστε τη βρύση με ένα πανί ώστε να απομακρύνετε τη σκόνη και τα επιφανειακά υπολείμματα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε λευκό ξίδι σε ένα μπουκάλι ψεκασμού και εφαρμόστε το στις περιοχές όπου έχουν δημιουργηθεί λεκέδες ή άλατα.

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Εναλλακτικά, μπορείτε να εμποτίσετε ένα καθαρό πανί με ξίδι και να το περάσετε πάνω από τις προβληματικές επιφάνειες.

Αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια τρίψτε απαλά με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Τέλος, ξεπλύνετε καλά με νερό και σκουπίστε τη βρύση ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα και να μην παραμείνουν νέες σταγόνες στην επιφάνεια.

Προσοχή στις επιφάνειες

Το ξίδι δεν είναι κατάλληλο για κάθε υλικό. Πριν από τη χρήση του, είναι καλό να ελέγξετε τις οδηγίες του κατασκευαστή της βρύσης και να κάνετε δοκιμή σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε ευαίσθητες επιστρώσεις, καθώς τα όξινα καθαριστικά μπορεί να τις αλλοιώσουν.

Επίσης, το ξίδι δεν πρέπει να αναμειγνύεται με χλωρίνη ή άλλα καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκληθούν επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις.