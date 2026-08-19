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Drone κατέγραψε το «μαγικό» στιγμιότυπο με τη φάλαινα στη νότια Καλιφόρνια.

Μια «μαγική» στιγμή, με πρωταγωνίστρια φάλαινα στη νότια Καλιφόρνια, κατέγραψε ένας χειριστής drone.

Το βίντεο που ανάρτησε στο Instagram καταγράφει τη στιγμή που μια μεγάπτερη φάλαινα «δημιουργεί» ένα μικρό ουράνιο τόξο με την εκπνοή της.

«Αυτό που μοιράζει με ουράνιο τόξο δημιουργείται όταν το φως του ήλιου περνά από τα μικροσκοπικά σταγονίδια που αποβάλλονται κατά την ισχυρή εκπνοή της φάλαινας. Μια σπάνια και όμορφη ματιά», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση στον λογαριασμό empty_drone στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/DcFmYirhjQW/?hl=en}