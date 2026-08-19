Οι φωτογραφίες από το Europa Park και το Rulantica.

Μία από τις πιο ξεχωριστές αποδράσεις οργάνωσε η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία κατάφερε να ταξιδέψει στη Γερμανία και να επισκεφθεί ένα από τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα ψυχαγωγίας στην Ευρώπη.

Η ηθοποιός, μέσα από ανάρτησή της στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από την περιπλάνησή της στο Europa Park και το Rulantica, αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό της για την εμπειρία της, σημειώνοντας μάλιστα ότι την διακατείχε η αίσθηση του να είναι ακόμη οκτώ ετών.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η ηθοποιός εμφανίζεται να απολαμβάνει τη στιγμή διασκεδάζοντας περιπλανώμενη στους «μαγικούς κόσμους» των πάρκων, τα οποία είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες. Ανάμεσα σε αυτές και η Μύκονος.

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Στην λεζάντα της, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Φύγαμε σήμερα για Europa Park και Rulantica στη Γερμανία!!!

Δε θα πω για το πόσο παιδιά χρειάζεται να συνεχίσουμε να νιώθουμε αλλά ναιαιαιαιαι!!! Η ανεμελιά και η αίσθηση ότι ο χρόνος σταμάτησε όταν ήσουν 8 κυριάρχησαν!!!!!

Μαγικοί κόσμοι , χωρισμένοι στις χώρες της Ευρώπης με την Ελλάδα να έχει την τιμητική της!!!!!».

{https://www.instagram.com/p/DcO2Cg2DBnx/?hl=el&img_index=3}

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Europa Park είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα ψυχαγωγίας στην Ευρώπη. διαθέτει δεκάδες παιχνίδια, θεματικές περιοχές εμπνευσμένες από ευρωπαϊκές χώρες και δραστηριότητες δια μικρούς και μεγάλους.