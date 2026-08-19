Η Ντακότα Τζόνσον στο παρελθόν είχε πολλά χρόνια σχέση με τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

Χώρισαν μετά από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης η Ντακότα Τζόνσον και ο τραγουδιστής Role Model.

Η 36χρονη ηθοποιός και ο 29χρονος μουσικός, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Tucker Pillsbury, έχουν χωρίσει εδώ και λίγο καιρό, επιβεβαίωσε στο People πηγή που γνωρίζει το πρώην ζευγάρι.

Οι δυο τους ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Δεκέμβριο του 2025 και λίγο αργότερα τους εντόπισε ο φωτογραφικός φακός μαζί στο Λος Άντζελες.

Τον Απρίλιο η ίδια πηγή είναι μιλήσει για τη σχέση τους λέγοντας πως δεν βγαίνουν απλά, πως τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και η σχέση τους «μετρά ήδη από τα τέλη του περασμένου έτους».

Τότε η ίδια πηγή είχε επιβεβαιώσει στο People το ζευγάρι αν και περνάει καλά μαζί δεν θέλουν να βιαστούν στη σχέση τους. Ήδη η Ντακότα Τζόνσονείχε μία πολύχρονη σχέση με τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν από τον Οκτώβριο του 2017 ενώ υπήρχαν αναφορές ότι ήταν αρραβωνιασμένοι «αρκετά χρόνια».

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Η Ντακότα Τζόνσον και ο Role Model, δεν είχαν μιλήσει ποτέ δημόσια για τη σχέση τους ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσαν και τη συνεργασία τους σε ένα κομμάτι για το τελευταίο του άλμπουμ «Chuck Timely & the Hourglass».

Η Τζόνσον εμφανίζεται απρόβλεπτα όταν ακούγεται η λέξη «Love I You» αφού πρώτα περνά τυχαία από το στούντιο ηχογράφησης ενώ εκείνος δουλεύει.

Πριν την Ντακότα Τζόνσον, ο μουσικός είχε σχέση με την influencer Έμα Τσάμπερλεϊν από το 2020 ως το 2023 ενώ η Ντακότα Τζόνσον πριν τον Κρις Μάρτιν είχε σχέση με τους Νόα Γκερς, Τζόρνταν Μάστερσον και Μάθιου Χιλ.

Σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά της σύντομα θα κυκλοφορήσει η νέα της ταινίας «Verity» όπου συμπρωταγωνιστεί με την Αν Χάθαγουεϊκαι τον Τζος Χάρτνετ. Προς το παρόν είναι σε διαδικασία παραγωγής της «Three Incestuous Sisters».

Με πληροφορίες του People