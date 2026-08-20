Ένα κατάφυτο χωριό στην Εύβοια με το φαράγγι που οδηγεί στη Χιλιαδού. Μία ανάσα δροσιάς μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού.

Αν και το καλοκαίρι είναι άμεσα συνυφασμένο με τις παραθαλάσσιες αποδράσεις, τα μπάνια και τα καταγάλανα νερά, η Ελλάδα προσφέρει μοναδικά τοπία μέσα σε δάση και κατάφυτες περιοχές που αξίζει να ανακαλύψετε. Η Εύβοια, θεωρείται ένας από τους πιο κοντινούς προορισμούς στην Αθήνα που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το βουνό με τη θάλασσα, τη ζέστη του καλοκαιριού με τη δροσιά του βουνού.

Κάπου ανάμεσα στις πολυσύχναστες παραλίες της, στην ανατολική πλευρά της Δίρφης, υπάρχει ένα χωριό, που ενδείκνυται για πεζοπορίες και σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα και τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Πρόκειται για έναν προορισμό που συνδυάζει τη μαγεία της φύσης, τα κρυστάλλινα νερά του ποταμού και την δροσιά που προσφέρουν τα αιωνόβια δέντρα, δημιουργώντας ένα σκηνικό διαφορετικό από εκείνο που φαντάζεται κανείς για το ελληνικό καλοκαίρι.

Ο λόγος για το χωριό Στρόπωνες, ένα χωριό που ξεχωρίζει για το φυσικό του τοπίο και αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να αφήσουν για λίγο πίσω τους την ένταση της καθημερινότητας και να ανακαλύψει μία διαφορετική πλευρά της Εύβοιας.

Στρόπωνες – Ένα χωριό στην Εύβοια που δεν μοιάζει με κανένα άλλο

Οι Στρόπωνες βρίσκονται στην κεντρική Εύβοια, στην ανατολική πλευρά της Δίρφης και απλώνονται σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρων. Πρόκειται για μία περιοχή με πλούσια βλάστηση και ιδιαίτερα πλούσια σε νερά, με το εντυπωσιακό φαράγγι να οδηγεί στην εμβληματική παραλία της Χιλιαδούς.

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Κεντρικό ρόλο στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής έχει ο Στροπωνιάτης ποταμός, ο οποίος διασχίζει το χωρίο και συνδέεται με την αρχαία ονομασία «Διρφωσσός».

Τα νερά του ακολουθούν μια διαδρομή μέσα από την πυκνή βλάστηση και δημιουργούν ένα τοπίο που τους καλοκαιρινούς μήνες προσφέρει σκιά, δροσιά και σημεία για ένα σύντομο κολύμπι στα νερά του ποταμού.

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Το εντυπωσιακό φαράγγι – Ένα φυσικό αξιοθέατο

Το φαράγγι των Στροπώνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά αξιοθέατα της περιοχής και ένας από τους βασικότερους λόγους που οι επισκέπτες επιλέγουν το χωριό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η διαδρομή ξεκινάει από την κεντρική πλατεία του χωριού και ακολουθεί τη διαδρομή που χαράζει το ομώνυμο ποτάμι, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο που χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και άφθονα τρεχούμενα νερά.

Η διαδρομή συνδυάζει την πεζοπορία με το υδάτινο στοιχείο, καθώς σε αρκετά σημεία οι πεζοπόροι καλούνται να κινηθούν μέσα ή δίπλα στα δροσερά νερά. Κατά μήκος της διαδρομής σχηματίζονται φυσικές βάθρες και μικρές λιμνούλες, οι οποίες προσφέρουν την ευκαιρία για μία σύντομη βουτιά και λίγη δροσιά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του φαραγγιού έγκειται στο γεγονός ότι η διαδρομή οδηγεί στην παραλία της Χιλιαδούς, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παραλίες της Εύβοιας.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χωριού

Πέρα από το ιδιαίτερο φαράγγι και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο που χαρίζει, το χωριό ξεχωρίζει για τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και την τουριστική ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια.

Στην καρδιά του χωριού βρίσκεται η κεντρική πλατεία και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ένα σημείο όπου οι ντόπιοι και οι επισκέπτες δημιουργούν καθημερινά τις δικές τους αναμνήσεις.

Η θέση του μέσα σε ένα από τα πιο πράσινα τμήματα της Εύβοιας το καθιστά έναν προορισμό για όσους θέλουν να αφήσουν για λίγο πίσω τους την πολυκοσμία και να κινηθούν σε ένα διαφορετικό καλοκαιρινό τοπίο.

Έτσι, για μια καλοκαιρινή απόδραση που δεν περιορίζεται στη θάλασσα, οι Στρόπωνες αποτελούν μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Το βουνό, το ποτάμι, η πυκνή βλάστηση, το φαράγγι και τα κρύα νερά συνθέτουν ένα σκηνικό που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως «ανάσας» δροσιάς μέσα στον Αύγουστο.

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