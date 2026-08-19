Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η ηθοποιός.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναμένεται να ανέβει για μία ακόμη φορά στην εμβληματική σκηνή της Επιδαύρου για την παράσταση της «Λυσιστράτης» που θα δοθεί την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου στον αρχαίο θέατρο.

Η ηθοποιός, φαίνεται πως άφησε πίσω της τις καλοκαιρινές της διακοπές και βρέθηκε στο αρχαίο θέατρο για τις απαραίτητες προετοιμασίες ενόψει της παράστασης.

Με αφορμή την επίσκεψή της στην Επίδαυρο, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες φωτογραφίες από την παρουσία της στον εμβληματικό χώρο.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει εμφανώς ενθουσιασμένη, χωρίς να κρύβει τη χαρά της για την επιστροφή της στη συγκεκριμένη σκηνή. Χαμογελαστή και ευδιάθεση, κατευθύνεται προς την είσοδο του θεάτρου.

Η ίδια, επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μία λιτή λεζάντα, αναφέροντας: «Στην Επίδαυρο».

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Σύμφωνα, μάλιστα, με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ηθοποιός είχε συμμετάσχει και στο παρελθόν στην παράσταση της «Λυσιστράτης», ξανά στην Επίδαυρο, το 2002 αφού λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στην υποκριτική.