Το νέο βίντεο της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης δείχνουν ιδιαίτερη αδυναμία σε ό,τι έχει σχέση με τη γυμναστική, καθώς δεν χάνουν ευκαιρία από το να απολαμβάνουν παρέα ορισμένες ασκήσεις, αλλά και κινήσεις… ακροβατικών.

Για μία ακόμη φορά, το ζευγάρι επιχείρησε να ποζάρει στο φακό με τον δικό του τρόπο, με τον ηθοποιό να γίνεται στήριγμα για τη Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στο προσωπικό της λογαριασμό στα social media, οι δυο τους εμφανίζονται στην παραλία, την ώρα του ηλιοβασιλέματος να κάνουν ακροβατικά δίπλα στο κύμα.

Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών τους, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχασε την ισορροπία της αρκετές φορές, ωστόσο, τελικά κατάφεραν να απαθανατίσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ρομαντικά καλοκαιρινά βίντεο.

{https://www.tiktok.com/@dorettapapadimitr/video/7675738586053922070}

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Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι δημοσιεύει ένα τέτοιο βίντεο. Συγκεκριμένα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου στις 17 Ιουλίου, είχε δημοσιεύσει ένα σύντομο στιγμιότυπο από τις περσινές τους διακοπές.

{https://www.instagram.com/p/Da5LN-dAtnF/?hl=el}