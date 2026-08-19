Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η Κιμ Καρντάσιαν.

Όμορφες οικογενειακές στιγμές περνάει τις τελευταίες ημέρες η Κιμ Καρντάσιαν μαζί με τα παιδιά της και τον σύντροφό της Λιούις Χάμιλτον, αναρτώντας διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η γνωστή τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας, το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστους, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και βίντεο, μέσα από τα οποία χαρίζει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μία γεύση από τις αποδράσεις και τις δραστηριότητές που απολαμβάνει με την οικογένειά της δίπλα στη λίμνη.

Στο νέο άλμπουμ που δημοσίευσε, η Κιμ Καρντάσιαν ποζάρει έχοντας στην αγκαλιά της τα παιδιά της, αποτυπώνοντας ορισμένες οικογενειακές στιγμές. Σε άλλα στιγμιότυπα, η ίδια δοκιμάζει τις ικανότητές της στο SUP, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο.

{https://www.instagram.com/p/DcOeBfCm3kJ/?img_index=19}

Παράλληλα, σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται μέσα σε ένα buggy άμμου, έχοντας σο πλευρό της, στη θέση του οδηγού τον Λιούις Χάμιλτον, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει φορώντας το εντυπωσιακό μπικίνι της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Aloha», έγραψε στη σχετική λεζάντα.