Η αθλητική εκπομπή του MEGA επιστρέφει στην Κυριακή 23 Αυγούστου στις 00:10.

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν ξεκινά και το MEGA μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι με την επιστροφή της «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE», της εκπομπής που εδώ και χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φιλάθλους και την αθλητική ενημέρωση.

Από την Κυριακή 23 Αυγούστου και κάθε Κυριακή στις 00:10, η «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» επιστρέφει ανανεωμένη, μεταφέροντας τον παλμό της Super League και της αθλητικής επικαιρότητας, αμέσως μετά τη λήξη της αγωνιστικής δράσης.

Με εκτενή ρεπορτάζ, έγκυρη ανάλυση, πλούσια στιγμιότυπα και ζωντανές συνδέσεις, η εκπομπή καταγράφει όλα όσα ξεχωρίζουν μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Οι αμφισβητούμενες φάσεις μπαίνουν στο μικροσκόπιο με αναλυτική προσέγγιση, ενώ τα σημαντικότερα στιγμιότυπα παρουσιάζονται με τη βοήθεια σύγχρονων τρισδιάστατων γραφικών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των αγώνων.

Έπειτα από μια επιτυχημένη περσινή σεζόν, που επιβεβαίωσε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το φίλαθλο κοινό, η «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» σφυρίζει την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Ακόμη πιο δυνατή, με στόχο να προσφέρει κάθε εβδομάδα σφαιρική ενημέρωση, ουσιαστικό σχολιασμό και όλες τις εξελίξεις από τον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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Ο Γιώργος Χελάκης βρίσκεται και φέτος στο τιμόνι της παρουσίασης, ενώ ο Αντώνης Κατσαρός και ο Αντώνης Καρπετόπουλος προσφέρουν την έμπειρη ματιά τους στον σχολιασμό και ο Ηλίας Σπάθας εξετάζει και αναλύει τις επίμαχες φάσεις των αγώνων.

Σε κάθε αγωνιστική, η «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» καταγράφει και αναλύει όσα ξεχωρίζουν στα γήπεδα, με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που τη χαρακτηρίζουν διαχρονικά.

«SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 00:10.