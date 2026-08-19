Ο Γιάννης Σπαλιάρας ανακοίνωσε τον χωρισμό του μέσω social media.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου ο Γιάννης Σπαλιάρας στα social media, προχωρώντας σε μία προσωπική αποκάλυψη σχετικά με την προσωπική του ζωή.

Ο ίδιος μίλησε για τη σχέση του, αποκαλύπτοντας πως ύστερα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, η σχέση με τη σύντροφό του ολοκληρώθηκε.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας, ωστόσο, θέλησε να κρατήσει έναν θετικό τόνο, εξηγώντας ότι κρατάει όλες τις όμορφες στιγμές που έζησαν, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη.

Όπως άφησε να εννοηθεί μέσα από την ανάρτησή του, η απόφαση να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους σχετίζεται με τις αλλαγές που σημειώθηκαν και την διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων τους και όχι λόγω έλλειψης της αγάπης.

Στη σχετική δημοσίευση ο Γιάννης Σπαλιάρας αναφέρει:

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«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατάω μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».