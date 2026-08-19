Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει τις διακοπές της στα Δωδεκάνησα.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και απόλυτης χαλάρωσης.

Αυτή τη φορά το μοντέλο και παρουσιάστρια του GNTM ταξίδεψε στους Λειψούς από όπου και δημοσίευσε μία σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες, δημιουργώντας παράλληλα νέες αναμνήσεις.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ποζάρει χαμογελαστή και ανέμελη στον φακό, μπροστά από μία εντυπωσιακή επιγραφή που «προδίδει» την τοποθεσία όπου βρίσκεται. Παράλληλα, περπατά δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνει το ηλιοβασίλεμα και τις τοπικές γαστρονομικές επιλογές, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει φορώντας το μπικίνι της.

«Λειψοί ‘26», πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, το μοντέλο και παρουσιάστρια, είχε δημοσιεύσει ένα ξεχωριστό φωτογραφικό άλμπουμ από την παραμονή της στην Πάτμο, όπου φαίνεται να απολαμβάνει τη συντροφιά των φίλων της και να δημιουργεί μοναδικές αναμνήσεις.

{https://www.instagram.com/p/DcJXuvKjPEL/?hl=el&img_index=1}

Να σημειωθεί ότι και φέτος, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, θα βρίσκεται στο δυναμικό του GNTM αναλαμβάνοντας τον ρόλο της παρουσιάστριας. Μαζί της θα βρίσκονται η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, καθώς και ο Λάκης Γαβαλάς με τον Άγγελο Μπράτη.