Τα στιγμιότυπα της οικογένειας Χίλτον με φόντο το Αιγαίο.

Την Ελλάδα επέλεξε και φέτος η Πάρις Χίλτον για να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών, έχοντας στο πλευρό της μέλη της οικογένειάς της.

Η διάσημη Αμερικανίδα τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματίας βρίσκεται στη Σαντορίνη, απολαμβάνοντας τις ομορφιές του νησιού, αλλά και τη βόλτα με σκάφος στις ελληνικές θάλασσες.

Η αδερφή της, Νίκι Χίλτον, το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες δίνοντας έτσι στους ακόλουθούς της μία γεύση από τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η Νίκι, εμφανίζεται χαμογελαστή να ποζάρει πάνω σε σκάφος, έχοντας στο πλευρό της μέλη της οικογένειάς της, την αδερφή της, Πάρις, αλλά και καλούς της φίλους.

{https://www.instagram.com/p/DcL7umdl5I7/?img_index=1}

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Από την πλευρά της, η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε ένα σύντομο στιγμιότυπο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμού στα social media, αποτυπώνοντας μερικές από τις στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας πάνω στο σκάφος. Στο βίντεο, εμφανίζεται η ίδια με την αδερφή της να χορεύουν και να απολαμβάνουν τη βόλτα τους έχοντας ως φόντο το ελληνικό νησί.

{https://www.tiktok.com/@parishilton/video/7675489861079551263}

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πάρις Χίλτον έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν τη χώρα.