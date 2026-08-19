Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Η μαγειρική σόδα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα για τον καθαρισμό του σπιτιού, καθώς είναι οικονομική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Ένας από αυτούς είναι η εφαρμογή της γύρω από τη βάση της τουαλέτας, όπου η υγρασία μπορεί να παραμένει για αρκετή ώρα και να συμβάλλει στην εμφάνιση δυσάρεστων οσμών.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα μπορεί να λειτουργήσει ως απορροφητικό υλικό, βοηθώντας στη διαχείριση της επιφανειακής υγρασίας στην περιοχή γύρω από την τουαλέτα. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στην εξουδετέρωση ορισμένων δυσάρεστων οσμών.

Η χρήση της στη συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να προσφέρει ορισμένα πρακτικά οφέλη:

Συμβάλλει στη μείωση των δυσάρεστων οσμών. Βοηθά στην απορρόφηση μικρής ποσότητας επιφανειακής υγρασίας. Μπορεί να διευκολύνει την απομάκρυνση υπολειμμάτων και βρωμιάς κατά τον καθαρισμό. Αποτελεί μια οικονομική επιλογή για τη συμπληρωματική φροντίδα του μπάνιου. Δεν αφήνει έντονο άρωμα στην περιοχή, όπως συμβαίνει με αρκετά αρωματικά καθαριστικά.

Ωστόσο, η μαγειρική σόδα δεν αποτελεί απολυμαντικό και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον συστηματικό καθαρισμό και την απολύμανση της τουαλέτας και του μπάνιου.

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Πώς να εφαρμόσετε το κόλπο

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Αρχικά, καθαρίστε καλά το δάπεδο γύρω από την τουαλέτα και απομακρύνετε τυχόν εμφανή υπολείμματα. Είναι σημαντικό η επιφάνεια να είναι όσο το δυνατόν πιο στεγνή.

Στη συνέχεια, ρίξτε μια λεπτή στρώση μαγειρικής σόδας γύρω από τη βάση της τουαλέτας, αποφεύγοντας την υπερβολική ποσότητα. Αφήστε τη σόδα να παραμείνει για μερικές ώρες, ώστε να μπορέσει να απορροφήσει μέρος της υγρασίας και να περιορίσει τις οσμές.

Μετά την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου, απομακρύνετε τη σόδα με μια μαλακή βούρτσα, σκούπα ή υγρό πανί και ολοκληρώστε τον καθαρισμό της περιοχής.

Η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται στο πλαίσιο της συνηθισμένης καθαριότητας του μπάνιου.

Τι πρέπει να προσέξετε

Παρά τη δημοτικότητά του, το συγκεκριμένο κόλπο δεν αποτελεί λύση για προβλήματα που προκαλούν επίμονη υγρασία. Αν γύρω από τη βάση της τουαλέτας εμφανίζεται συνεχώς νερό, έντονη μυρωδιά ή υγρασία, μπορεί να υπάρχει διαρροή ή άλλο πρόβλημα που χρειάζεται έλεγχο.

Η μαγειρική σόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέτρο για την καθαριότητα και τον έλεγχο των οσμών, όχι όμως ως υποκατάστατο του τακτικού και σχολαστικού καθαρισμού του μπάνιου.