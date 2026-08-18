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Οι νέες εικόνες από το ταξίδι της Ευγενίας Σαμαρά και του Νίκου Μουτσινά στο Μεξικό.

Στο Μεξικό βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ευγενία Σαμαρά, πραγματοποιώντας ακόμη ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο εξωτερικό, ανακαλύπτοντας νέους τόπους και άγνωστες γωνιές της χώρας.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Νίκος Μουτσινάς και ο Κωνσταντίνος Δέδες, δύο πρόσωπα με τα οποία οργανώνει συχνά ταξιδιωτικές της αποδράσεις.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε, η Ευγενία Σαμαρά ποζάρει ανάμεσα σε εντυπωσιακά τοπία και χρωματιστές κορδέλες, ενώ δεν λείπουν και τα στιγμιότυπα από τα ιστορία κτίρια και μνημεία που επισκέφθηκε. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και το Μίλτα, ένας προορισμός που την εντυπωσίασε.

Στη λεζάντα της, όπως συνηθίζει, πρόσθεσε ορισμένες πληροφορίες για τις τοποθεσίες τις οποίες επισκέφθηκε, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μία μικρή γεύση από το ταξίδι της:

«Mexico Journal - Entry 11 -Mitla

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Δεν θα μείνει αρχαιολογικός χώρος που να μην τον δούμε! Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Το Μίτλα είναι ένας από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς και ταφικούς χώρους των Zapotec. (αρχαίος πολιτισμός του Μεξικού) Πίστευαν ότι αποτελούσε πύλη προς τον κόσμο των νεκρών.

Το όνομα Mitla προέρχεται από το Nahuatl και σημαίνει περίπου «τόπος των νεκρών».

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι τα γεωμετρικά ψηφιδωτά στους τοίχους. Δεν είναι ζωγραφιές: αποτελούνται από χιλιάδες μικρά, κομμένα κομμάτια πέτρας που συναρμολογούνται σαν παζλ. (είναι σαν μοντέρνα γεωμετρική τέχνη)

Εννοείται οι Ισπανοί έχτισαν την εκκλησία San Pablo πάνω σε τμήμα του αρχαίου συγκροτήματος. Χρησιμοποίησαν μάλιστα πέτρες από τα προϋπάρχοντα κτίρια. Τι πιο σύνηθες να συμβεί;

PS: τα γεωμετρικά τους σχέδια είναι πραγματικά εντυπωσιακά

Ps2: Οι Zapotec δεν είναι εξαφανισμένος λαός. Υπάρχουν και σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι Zapotec στην Oaxaca και άλλες περιοχές, και συνεχίζουν να μιλούν διάφορες Zapotec γλώσσες».

{https://www.instagram.com/p/DcMNBZ7DVOD/?hl=el&img_index=1}