Τα νέα στιγμιότυπα από τις εξωτικές διακοπές της Μαρίας Αντωνά.

Μία διαφορετική απόδραση πραγματοποίησε αυτή τη φορά η Μαρία Αντωνά, η οποία άφησε για λίγες ημέρες από τα νησιά της Ελλάδας και ταξίδεψε στις Σεϋχέλλες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, Γιώργος Λιάγκας, με τον οποίο κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις και μοιράστηκαν ξεχωριστές στιγμές.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στις Σεϋχέλλες.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε πόζαρε με μαγιό μαγνητίζοντας τα βλέμματα, ενώ ξεχώρισαν και τα στιγμιότυπα στα οποία αποτύπωσε την ομορφιά του τόπου.

{https://www.instagram.com/p/DcL_VrjCv6L/?hl=el&img_index=1}

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Μάλιστα, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, στις 15 Αυγούστου, ανήρτησε ορισμένες φωτογραφίες από το ταξίδι της, της οποίες της συνόδευσε με μία διαφορετική λεζάντα :

«Σήμερα η ευχή μου είναι μία .. Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας… γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα! Και μια ευχή από καρδιάς για όλους… να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά. Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη #seychelles #paradisefound».

{https://www.instagram.com/p/DcDhKnaDj2D/?hl=el&img_index=1}