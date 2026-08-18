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Η ηθοποιός μοιράζεται φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Η Βάσω Λασκαράκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, ταξιδεύοντας αυτή τη φορά εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επισκέφθηκε μερικά από τα ελληνικά νησιά, ενώ για ένα χρονικό διάστημα παρέμεινε στην Κρήτη, εκεί όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύντροφός της, Λευτέρης Σουλτάτος.

Σήμερα, το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, η Βάσω Λασκαράκη, αποκάλυψε ότι βρίσκεται στη Μαγιόρκα και με ένα εντυπωσιακό χαμόγελο πόζαρε στην κάμερα φορώντας το μπικίνι της.

Με φόντο τα νερά της Μεσογείου, πόζαρε στον φακό απαθανατίζοντας τη στιγμή.

«Μαγιόρκα», πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα.

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Στο πλευρό της, βρίσκεται ο σύζυγός της, με τον οποίο φωτογραφήθηκε στην παραλία.