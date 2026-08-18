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Η ηθοποιός αποκαλύπτει τον ρόλο της.

Η Μαριάννα Πουρέγκα είναι η Τζένη στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Ο κόρες της Αρετής».

Η σύζυγος του Ανδρέα Κεχαγιά είναι μια δυναμική και φιλόδοξη γυναίκα που γνωρίζει καλά πώς να διεκδικεί όσα θέλει.

Έξυπνη, γοητευτική και ιδιαίτερα χειριστική, είναι αποφασισμένη να διατηρήσει τη θέση της μέσα στην οικογένεια.

Η εμφάνιση της Αρετής όμως θα ανατρέψει τις ισορροπίες.

Η Μαριάννα Πουρέγκα μάς συστήνει τη Τζένη, μέσα από ένα σύντομο βίντεο:

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«Είμαι η Τζένη, η γυναίκα του Ανδρέα Κεχαγιά. Πίσω μου άφησα μια ζωή που δεν θέλω να θυμάμαι. Έμαθα να διεκδικώ τα πάντα και ξέρω ότι στον κόσμο των ισχυρών, για να επιβιώσει κάποιος, πρέπει να παίζει σωστά το παιχνίδι. Οπότε αν με ρωτάτε, δεν έχω κανένα σκοπό να χάσω αυτά που με τόσο κόπο απέκτησα».

{https://www.instagram.com/p/DbvZllgFav3/?hl=el}

«Οι κόρες της Αρετής», έρχεται το φθινόπωρο στον Alpha.