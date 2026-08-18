Τα τρυφερά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι, γεμάτο με όμορφες αναμνήσεις φαίνεται πως απολαμβάνουν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, έχοντας πλέον στο πλευρό τους τον ενός έτους γιο τους.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί το καλοκαίρι του 2025, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2026, πραγματοποίησαν την βάπτισή του, αλλά και το πρώτο του πάρτι γενεθλίων, γιορτάζοντας με ξεχωριστό τρόπο τα πρώτα του γενέθλια.

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Παράλληλα, φαίνεται πως απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές δίπλα στη θάλασσα, με τον μικρό Ιάσωνα να κάνει τα πρώτα του μπάνια παρέα με τους γονείς του με τους τρεις τους να δημιουργούν τις πρώτες τους κοινές αναμνήσεις.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές τους στιγμές στην παραλία.

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Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, απαθανάτισε τον γιο της στο νερό, αλλά και τον σύζυγό της να τον κρατά τρυφερά στην αγκαλιά του, ενώ όπως όλα δείχνουν στο πλευρό τους βρίσκονται πρόσωπα από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

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