Μία βαθιά εξομολόγηση για την πίστη της έκανε η Κατερίνα Καινούργιου. Το συγκινητικό μήνυμα και οι φωτογραφίες με τον πνευματικό της.

Στα Χανιά βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία την Τρίτη 18 Αυγούστου, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μία ιδιαίτερη συνάντηση που είχε στο νησί με τον πνευματικό της.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για την πίστη της στο Θεό, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είχε κάνει το δικό της Τάμα στην Παναγιά την Εκατονταπυλιανή στην Πάρο προκειμένου να αποκτήσει το δικό της παιδί.

Στις 3 Απριλίου, απέκτησε την κόρη της, την μικρή Ξένια, και μαζί της επισκέφθηκε τον πνευματικό της στα Χανιά, τον πατέρα Δημήτριου.

Μέσα από την ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Τρίτης, η Κατερίνα Καινούργιου, μοιράστηκε ορισμένες από τις σκέψεις της, μίλησε για την σύνδεσή της με την πίστη, αλλά και για την ανάγκη της να επισκεφθεί τον πνευματικό της κρατώντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια.

Η συγκινητική ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Στο μακροσκελές κείμενο με το οποίο συνόδευσε τις φωτογραφίες της, η παρουσιάστρια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μια ευλογία που έγινε ζωή …

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στη ζωή μας που δεν είναι απλώς συναντήσεις. Είναι στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά…

Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία να επισκεφθώ τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δημήτριο, έναν άνθρωπο ευλογημένο, που με την πίστη, την αγάπη και την πατρική του παρουσία έχει σταθεί δίπλα μου σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής μου.

Με τον Τίμιο Σταυρό οδηγό και τη Χάρη του Θεού δύναμή του, έχει σταθεί όχι μόνο δίπλα σε μένα αλλά σε αμέτρητους ανθρώπους και έχει γίνει για πολλούς πηγή πίστης, ελπίδας και παρηγοριάς…

Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα.

Σήμερα , έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου.

Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου.

Πώς να χωρέσει τόση συγκίνηση σε λίγες λέξεις;

{https://www.instagram.com/p/DcL41rviKnx/?hl=el&img_index=1}

Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη στον Θεό για το δώρο που μου χάρισε και βαθιά ευγνωμοσύνη για τον πατέρα Δημήτριο, για την προσευχή του, την ευλογία του και την πνευματική του καθοδήγηση!

Για ορισμένους ανθρώπους δεν χρειάζεται να πεις τι χάρισμα έχουν. Αρκούν όσα έχουν ζήσει εκείνοι που τους πλησίασαν… o πατέρας Δημήτριος είναι ένας από αυτούς!

Εύχομαι σύντομα ο πατέρας Δημήτριος να επιστρέψει στους αγαπημένους μας Αγίους Ισιδώρους, στον τόπο όπου τόσοι άνθρωποι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και βρήκαν κοντά του παρηγοριά, δύναμη και ελπίδα.

Να τον δούμε ξανά εκεί, ανάμεσα στον κόσμο που τον αγαπά και τον περιμένει.

p.s :Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε για να διαφημίσω την πίστη μου …αλλά ως μια έκφραση ευγνωμοσύνης για τη γνωριμία μου με έναν άνθρωπο που μου επιβεβαίωσε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στην Εκκλησία μας κάποιοι (ίσως λίγοι βέβαια) αληθινά πνευματικοί και φωτισμένοι άνθρωποι…».