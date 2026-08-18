Η ηθοποιός αποκάλυψε την καλοκαιρινή συνήθεια που έχει «χτίσει» με την κόρη της, Θάλεια.

Μία ιδιαίτερη και άκρως τρυφερή ανάρτηση έκανε το βράδυ της Δευτέρας η Ζέτα Δούκα, αποκαλύπτοντας μία ξεχωριστή συνήθεια που έχει δημιουργήσει με την κόρη της, Θάλεια.

Η γνωστή ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις κοινές της στιγμές, αποκαλύπτοντας ότι κάθε χρόνο γυρνούν στο ίδιο σημείο.

Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά, από το 2018 μέχρι και σήμερα, κάθε καλοκαίρι μητέρα και κόρη επισκέπτονται το ίδιο παγκάκι με φόντο τη θάλασσα και απαθανατίζουν τη στιγμή, δημιουργώντας έτσι ένα ξεχωριστό «φωτογραφικό» ημερολόγιο των κοινών τους στιγμών και των χρόνων που περνούν.

Στην τρυφερή ανάρτησή της, η Ζέτα Δούκα, συμπεριέλαβε τις φωτογραφίες από όλα αυτά τα χρόνια, μαζί με το φετινό στιγμιότυπο και τις συνόδευσε με μία άκρως συγκινητική λεζάντα:

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Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία.

Όπως αυτό το παγκάκι, έξω από το «Μέθεξις» .

Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε.

Εσύ κι εγώ.

Που μεγαλώνουμε παρέα…

Σ αγαπώ Θάλεια».

{https://www.instagram.com/p/DcKFCDXjI2Y/?hl=el&img_index=1}