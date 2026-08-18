Tο περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, καθώς δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό ή συνδρομή σε γυμναστήριο.

Το να κλείνει κανείς τα 60 σήμερα δεν θεωρείται τόσο αξιοσημείωτο όσο πριν από μερικές δεκαετίες, καθώς το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά στην Ισπανία. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ένα σημαντικό ορόσημο. Από αυτή την ηλικία και μετά, το σώμα υφίσταται αλλαγές που απαιτούν προσοχή και φροντίδα.

Οι αλλαγές που φέρνει η ηλικία

Ο οργανισμός χάνει σταδιακά μυϊκή μάζα, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως σαρκοπενία, ενώ παράλληλα μειώνεται η οστική πυκνότητα και επιβραδύνεται ο μεταβολισμός. Πρόκειται για απολύτως φυσιολογικές διαδικασίες, οι οποίες όμως μπορούν να επιβραδυνθούν με έναν κατάλληλο τρόπο ζωής.

Σε αυτό το σημείο σημαντικό ρόλο παίζουν η κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης, η επαρκής ενυδάτωση, ο καλός ύπνος και η καθημερινή άσκηση. Όπως είναι λογικό, το περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, καθώς δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό ή συνδρομή σε γυμναστήριο.

Μια εναλλακτική 3-4 λεπτών

Το μόνο που χρειάζεται είναι άνετα ρούχα και ένα άνετο ζευγάρι παπούτσια για να ξεκινήσει κανείς να κινείται. Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων του περπατήματος είναι ο έλεγχος του σωματικού βάρους, η ενδυνάμωση της καρδιάς και η μείωση του στρες. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχουν προταθεί και άλλες, πιο αποτελεσματικές επιλογές.

«Το περπάτημα δεν οδηγεί σε κανενός είδους βελτίωση που συνδέεται με τη φυσική κατάσταση ή με αυτή την καλή μακροζωία που θέλουμε να αναπτύξουμε στους ηλικιωμένους», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Telva ο γυμναστής Álvaro Puche.

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Για τον λόγο αυτό προτείνει ένα σύντομο πρόγραμμα ασκήσεων που μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί στο σπίτι. Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται μόλις 3-4 λεπτά και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πιο ενδιαφέρον τόσο σε λειτουργικό όσο και σε μεταβολικό επίπεδο, αλλά και για την επίτευξη ποιοτικής μακροζωίας, σε σχέση με μια απλή βόλτα.

Το πρόγραμμα ασκήσεων

Καθίσματα σε καρέκλα με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα – 10 επαναλήψεις. Το ιδανικό είναι να σηκώνεστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε κάθε φορά που οι γλουτοί αγγίζουν την καρέκλα, χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. Κατά την κάθοδο, προσέξτε ώστε τα γόνατα να μην συγκλίνουν προς τα μέσα.

Ανυψώσεις στις μύτες των ποδιών – 12 επαναλήψεις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προτιμότερο να χωρίζεται σε δύο συνεδρίες την εβδομάδα: μία άσκηση σε όρθια θέση και μία σε καθιστή.

Κωπηλατική με το ένα χέρι και λάστιχο αντίστασης – 10 επαναλήψεις ανά χέρι. Στερεώστε ένα λάστιχο αντίστασης σε ένα πολύ σταθερό σημείο και σταθείτε απέναντί του, έχοντας τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα και τη λεκάνη σε ουδέτερη θέση. Από αυτή τη θέση εκτελέστε την κίνηση της κωπηλατικής.

Κάμψεις σε πάγκο κουζίνας – 6 επαναλήψεις. Τοποθετήστε τα χέρια λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων πάνω σε μια ψηλή και σταθερή επιφάνεια που δεν γλιστρά και εκτελέστε τις κάμψεις.

πηγή: eleconomista