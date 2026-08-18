Ο σκύλος σας ενδέχεται να γνωρίζει ότι είστε αγχωμένοι προτού καν προλάβετε να πείτε μία λέξη.

Τα σκυλιά μπορεί να αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα από τη στάση του σώματος, τον τόνο της φωνής ή την έκφραση του προσώπου μας όταν μας συναντούν. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρησή τους μπορεί να τους επιτρέπει να εντοπίζουν το στρες στην ανθρώπινη αναπνοή και τον ιδρώτα.

Το πείραμα με τα τέσσερα σκυλιά στο Μπέλφαστ

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Queen's του Μπέλφαστ πραγματοποίησαν ένα πείραμα με 36 ανθρώπους, από τους οποίους συνέλεξαν δείγματα αναπνοής και ιδρώτα σε δύο διαφορετικές συνθήκες, όταν ήταν ήρεμοι και αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας γρήγορης και απαιτητικής εργασίας.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν παράλληλα ότι οι συμμετέχοντες είχαν πράγματι υποστεί στρες, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή τους πίεση.

Στη συνέχεια, τέσσερα εκπαιδευμένα σκυλιά κλήθηκαν να εντοπίσουν το δείγμα που είχε ληφθεί όταν ο άνθρωπος βρισκόταν υπό πίεση.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα σκυλιά αναγνώρισαν σωστά τα δείγματα στρες στο 93,75% των δοκιμών, σε συνολικά 720 δοκιμές. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE, έδειξε έτσι ότι η αλλαγή στη μυρωδιά του ανθρώπινου σώματος που προκαλείται από το στρες μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη από τους σκύλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί αλλάζει η μυρωδιά μας όταν αγχωνόμαστε

Το ανθρώπινο σώμα απελευθερώνει συνεχώς πτητικές οργανικές ενώσεις, δηλαδή μικρά μόρια που μπορούν να εξατμίζονται από το δέρμα και να αποβάλλονται μέσω της αναπνοής.

Όταν το σώμα βρίσκεται υπό πίεση, ενεργοποιούνται διαφορετικά ορμονικά συστήματα. Η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη απελευθερώνονται πολύ γρήγορα, ενώ η κορτιζόλη ακολουθεί σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τον μεταβολισμό και, κατά συνέπεια, τις χημικές ενώσεις που απελευθερώνει το σώμα.

Για έναν άνθρωπο μπορεί να είναι αδύνατο να αντιληφθεί αυτές τις αλλαγές. Για τη μύτη ενός σκύλου, όμως, ενδέχεται να αποτελούν ένα σαφές σήμα.

Δύο σκυλιά εντόπισαν διαφορετικές πτυχές του στρες

Μια ακόμη μελέτη του Πανεπιστημίου Dalhousie ενίσχυσε ακόμα περισσότερο αυτήν την άποψη. Ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αναπνοής από 26 άτομα με ιστορικό μετατραυματικού στρες, τόσο σε ήρεμη κατάσταση όσο και όταν οι συμμετέχοντες εκτίθεντο σε καταστάσεις τραυματικών εμπειριών.

Δύο εκπαιδευμένα σκυλιά κλήθηκαν να διακρίνουν τις δύο καταστάσεις. Όταν είχαν τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τα δείγματα, πέτυχαν ακρίβεια περίπου 90%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν, ωστόσο, τα λάθη τους. Η απόδοση του ενός σκύλου συνδεόταν περισσότερο με το επίπεδο άγχους που ανέφεραν οι συμμετέχοντες, ενώ του δεύτερου με το επίπεδο ντροπής που ένιωθαν.

Μήπως τελικά ο σκύλος καταλαβαίνει ότι αγχωνόμαστε πριν από εμάς;

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι οι σκύλοι «διαβάζουν» τις σκέψεις μας ή ότι μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια τι μας προκαλεί άγχος.

Δείχνουν, όμως, ότι είναι πιθανό να αντιλαμβάνονται τις σωματικές αλλαγές που συνοδεύουν το στρες μέσω της όσφρησής τους και στη συνέχεια να τροποποιούν τη συμπεριφορά τους.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι μέχρι τώρα μελέτες είναι σχετικά μικρές και ότι δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί με ακρίβεια οι συγκεκριμένες χημικές ενώσεις που ανιχνεύουν οι σκύλοι.

Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Όταν ένας άνθρωπος αγχώνεται, το σώμα του αλλάζει χημικά. Και ένας σκύλος, χάρη στην εξαιρετικά ευαίσθητη όσφρησή του, μπορεί να αντιλαμβάνεται αυτή την αλλαγή πριν ακόμη γίνει εμφανής μέσα από τα λόγια, τις εκφράσεις ή τις κινήσεις του.

Ίσως, λοιπόν, όταν ο σκύλος σας πλησιάζει ξαφνικά και ακουμπά το κεφάλι του πάνω σας σε μια δύσκολη στιγμή, να μην είναι απλώς σύμπτωση. Μπορεί απλώς να έχει καταλάβει, με τον δικό του τρόπο, ότι κάτι έχει αλλάξει.Τα δύο δείγματα τοποθετήθηκαν δίπλα-δίπλα για σύγκριση. Η ακρίβεια της Ivy παρακολούθησε πόσο ανήσυχοι δήλωσαν ότι ένιωθαν οι δότες, ενώ της Callie παρακολούθησε πόσο ντροπιασμένοι ένιωθαν, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα δύο ζώα είχαν κολλήσει σε εντελώς διαφορετικά μόρια.

Στη συνέχεια, η ομάδα δοκίμασε κάτι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ένα δείγμα τη φορά, χωρίς άμεση σύγκριση για να βασιστεί. Η ακρίβεια μειώθηκε στο 74% για την Ivy και στο 81% για την Callie. Α

Μια μύτη κολλημένη στα μάτια

Τα σκυλιά δεν χρησιμοποιούν απλώς την αίσθηση της όσφρησης. Μια ομάδα του Cornell, συμπεριλαμβανομένων των Erica Andrews και Philippa Johnson, σάρωσε 23 σκύλους με απεικόνιση τενσοφόρου διάχυσης, επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα με ανατομή και χαρτογράφησε πέντε σημαντικές οδούς λευκής ουσίας που ξεκινούν από τον οσφρητικό βολβό. Μία από αυτές καταλήγει στον ινιακό λοβό, τον οπτικό φλοιό. Δεν είχε καταγραφεί άμεση σύνδεση μεταξύ της μύτης και του οπτικού εγκεφάλου σε κανένα είδος πριν.

Αυτό αναδιατυπώνει όλη την υπόθεση. Ένας σκύλος δεν μυρίζει και μετά καταλαβαίνει τι σημαίνει. Η μυρωδιά φτάνει στο κεφάλι του ήδη αναμεμειγμένη με όλα τα άλλα που ξέρει για το δωμάτιο.

Το στρες που προκαλείται από την όσφρηση αλλάζει τι κάνουν στη συνέχεια οι σκύλοι

Μια ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ εξέτασε 18 σκύλους σε μια δοκιμασία γνωστικής προκατάληψης, την τυπική μέθοδο για τη μέτρηση της αισιοδοξίας και της απαισιοδοξίας στα ζώα. Κάθε σκύλος έμαθε ότι το φαγητό εμφανιζόταν σε ένα σημείο και ποτέ σε ένα δεύτερο, και στη συνέχεια συνάντησε μπολ τοποθετημένα σε αμφίβολα σημεία ενδιάμεσα, ενώ ένα βάζο με ανθρώπινη οσμή βρισκόταν στο δωμάτιο. Η οσμή από μόνη της δεν έκανε τους σκύλους προσεκτικούς σε κάθε αμφίβολο σημείο. Το φαινόμενο εμφανίστηκε σε ακριβώς ένα σημείο, αυτό που ήταν πιο κοντά στο άκρο της γραμμής χωρίς φαγητό, και μόνο μέχρι την τρίτη συνεδρία δοκιμής. Εκεί, οι σκύλοι που είχαν τη μυρωδιά ενός αγχωμένου ξένου είχαν περίπου τις μισές πιθανότητες να πλησιάσουν αυτό το σημείο σε σύγκριση με όσους δεν είχαν καθόλου οσμή. Η Zoe Parr-Cortes και η Nicola Rooney ανέφεραν στο Scientific Reports ότι αυτό συνέβη μόνο με την οσμή, χωρίς πρόσωπο, χωρίς φωνή και χωρίς οικείο άτομο παρόν.

Προηγούμενη εργασία στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Federico II έδειχνε το ίδιο, διαπιστώνοντας ότι τα σκυλιά που είχαν ιδρώσει από φοβισμένους άνδρες εμφάνισαν περισσότερη αγχωτική συμπεριφορά και παρέμειναν πιο κοντά στους ιδιοκτήτες τους από ό,τι όταν είχαν λάβει χαρούμενα ή ουδέτερα δείγματα.