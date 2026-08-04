Το απλό υλικό της κουζίνας που αλλάζει τα δεδομένα στη φροντίδα των φυτών.

Αν ψάχνετε έναν οικονομικό και έξυπνο τρόπο να βοηθήσετε τα φυτά σας να αναπτυχθούν ομοιόμορφα, να προστατευτούν από παράσιτα και να διατηρήσουν την υγρασία τους, η λύση βρίσκεται ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας σας.

Η τοποθέτηση αλουμινόχαρτου πίσω από τις γλάστρες είναι μια τάση που κερδίζει όλο και περισσότερους λάτρεις της αστικής κηπουρικής.

Παρά την απλότητά του, αυτό το μηδενικού κόστους κόλπο βασίζεται σε επιστημονικές αρχές και προσφέρει θεαματικά οφέλη, ειδικά για τα φυτά που βρίσκονται σε μπαλκόνια ή σε λιγότερο φωτεινές γωνίες του σπιτιού.

1. Ανακλά το φως πίσω στο φυτό

Η τοποθέτηση αλουμινόχαρτου πίσω από τη γλάστρα επιστρέφει το φως στη σκιερή πλευρά του φυτού. Έρευνα του ScienceDirect επιβεβαιώνει ότι το αλουμινόχαρτο έχει χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας στα φυτά, βελτιώνοντας την ανάπτυξη και την παραγωγή καρπών.

Ακόμη και ένα μόνο φύλλο αλουμινόχαρτο πίσω από τη γλάστρα μπορεί να βοηθήσει το φυτό να αναπτυχθεί πιο ομοιόμορφα, χωρίς κανένα απολύτως κόστος.

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2. Βοηθά τα φυτά να αναπτύσσονται καλύτερα σε σημεία με χαμηλό φωτισμό

Δεν έχει κάθε γωνιά του σπιτιού επαρκές ηλιακό φως. Βορινά μπαλκόνια, σκοτεινά σαλόνια ή σημεία που κρύβονται από άλλα κτίρια αποτελούν δύσκολες «πίστες» για κάθε φυτό.

Το αλουμινόχαρτο δεν δημιουργεί νέο φως, αλλά ανακατευθύνει το διαθέσιμο φως πιο αποτελεσματικά προς τα φύλλα που διαφορετικά θα παρέμεναν στο σκοτάδι. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στην έκθεση στο φως κάνουν αισθητή διαφορά στο πόσο ενεργά φωτοσυνθέτει και αναπτύσσεται το φυτό με την πάροδο του χρόνου.

3. Κρατά μακριά τα παράσιτα, ειδικά τις αφίδες (μελίγκρα)

Οι ανακλαστικές επιφάνειες μπερδεύουν τα ιπτάμενα έντομα καθώς ανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) προς τα πάνω. Μελέτη στο Journal of Economic Entomology διαπίστωσε ότι το αλουμινόχαρτο μείωσε την παρουσία της αφίδας έως και 96% σε σύγκριση με το γυμνό έδαφος, ξεπερνώντας κατά πολύ το λευκό πλαστικό. Για τα φυτά στο μπαλκόνι, όπου τα παράσιτα είναι συχνό φαινόμενο, αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο.

4. Προστατεύει από έντομα που μεταδίδουν ιούς

Οι αφίδες μεταδίδουν ιούς που σταδιακά καταστρέφουν τα υγιή φυτά. Έρευνα στο περιοδικό Phytoparasitica της Springer Nature έδειξε ότι το αλουμινόχαρτο γύρω από καλλιέργειες πιπεριάς μείωσε τον αριθμό των φτερωτών αφίδων στο 2% έως 5% σε σχέση με τις απροστάτευτες περιοχές, ενώ οι μολύνσεις από ιούς κατά τη συγκομιδή έπεσαν κάτω από το 6%. Ένα μικρό κομμάτι αλουμινόχαρτου μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά σε φυτά όπως οι πιπεριές και οι τομάτες.

5. Μειώνει τη συχνότητα ποτίσματος

Τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες, οι γλάστρες στο μπαλκόνι στεγνώνουν γρήγορα. Το αλουμινόχαρτο πίσω ή γύρω από τη γλάστρα μειώνει την άμεση έκθεση του χώματος στον ήλιο, επιβραδύνοντας την εξατμισοδιαπνοή και διατηρώντας την υγρασία για μεγαλύτερο διάστημα.

Δημοσίευση στο περιοδικό California Agriculture του UC Cooperative Extension σημειώνει ότι τα ανακλαστικά υλικά εδάφους μεταβάλλουν θετικά το μικροκλίμα γύρω από τα φυτά, μειώνοντας το στρες που προκαλείται από την έλλειψη νερού. Έτσι, τα φυτά παραμένουν ενυδατωμένα για περισσότερο χρόνο ανάμεσα στα ποτίσματα.

6. Δεν κοστίζει τίποτα και χρειάζεται μόλις δύο λεπτά

Δεν απαιτούνται ακριβά προϊόντα. Αρκεί ένα φύλλο αλουμινόχαρτου κουζίνας - ελαφρώς τσαλακωμένο ώστε να διαχέει το φως αντί να το συγκεντρώνει σε ένα σημείο - τοποθετημένο πίσω από τη γλάστρα, με τη γυαλιστερή πλευρά να κοιτάζει προς το φυτό. Αυτό είναι όλο. Για όσους καλλιεργούν φυτά σε διαμερίσματα και μπαλκόνια, πρόκειται για μία από τις πιο πρακτικές και εντελώς δωρεάν αναβαθμίσεις στη φροντίδα των φυτών.

Πηγή: The Economic Times