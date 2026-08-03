Ο Σταύρος Ξαρχάκος προφανώς ενθουσιάστηκε με τον Νίκο Καρβέλα.

Ένα ποστάρισμα του Σταύρου Ξαρχάκου πυροδότησε τις φήμες για επικείμενη συνεργασία του με τον Νίκο Καρβέλα.

Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο διάσημος δημιουργός πόσταρε τον συνάδελφό του να παίζει το δικό του «Έξω Φυσάει και Βρέχει». Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας παίζει στο πιάνο το κομμάτι εξαιρετικά, ίσως και γι' αυτό ο Σταύρος Ξαρχάκος τον τίμησε με την ανάρτηση.

Δίπλα στο βίντεο, ο Σταύρο Ξαρχάκος πρόσθεσε μία φωτογραφία με τους δύο τους αγκαλιά από παλαιότερη συνάντησή τους.

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