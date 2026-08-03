«Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό», αναφέρει η Panik Records.

Αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στον χώρο της νύκτας, με αφορμή τη διαμάχη της Κατερίνας Λιόλιου και της Panik Records με το νυκτερινού κέντρο «Romeo», όπου εμφανιζόταν μέχρι πρότινος η τραγουδίστρια.

Το συμβόλαιο της Κατερίνας Λιόλιου ολοκληρώθηκε κανονικά στο τέλος Ιουλίου, χωρίς να υπάρχει συμφωνία για συνέχιση των εμφανίσεών της έως τον Ιανουάριο του 2027. Μάλιστα, η αυλαία των εμφανίσεών της στις 25 Ιουλίου είχε ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω δελτίου Τύπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγές αναφέρουν ακόμη ότι είχε δεχθεί πρόταση να συνεχίσει τη χειμερινή σεζόν σε διαφορετικό νυχτερινό κέντρο, ωστόσο επέλεξε να προχωρήσει σε μια νέα επαγγελματική συνεργασία, καθώς από τον χειμώνα θα εμφανίζεται στο Έναστρον δίπλα στον Σάκη Ρουβά.

Το περιβάλλον της χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη την ανακοίνωση του Romeo, σημειώνοντας ότι δημοσιοποιήθηκε αρκετές ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της, ενώ επισημαίνει πως η Κατερίνα Λιόλιου παραμένει σταθερά συνεπής στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, κάτι που –όπως αναφέρουν– επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik Records.

«Στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός»

Στον λογαριασμό του «Romeo» στο Instagram αναρτήθηκε επίσημη ανακοίνωση, λίγες ημέρες μετά την τελευταία εμφάνιση της τραγουδίστριας στο μαγαζί, και, παρότι δεν κατονομάζεται η τραγουδίστρια, γίνεται έμμεση αναφορά στη συνεργασία μαζί της, η οποία ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου.

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Μάλιστα, η ανακοίνωση του νυκτερινού κέντρου είναι ιδιαίτερα αιχμηρή, κάνοντας αναφορά στο viral τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, «Λογαριασμός».

«Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Romeo, το οποίο είχε συμφωνηθεί και προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027, δυστυχώς ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν ήταν δική μας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της καλλιτέχνιδας και να διατηρηθεί η συμφωνία που είχαμε. Δυστυχώς, όταν κάποιοι επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε μια επιχείρηση, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για αυτήν και στις συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. Το Romeo υπήρξε και θα συνεχίσει να λειτουργεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες, το προσωπικό και το κοινό του. Αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν, το Romeo γυρίζει σελίδα με ένα νέο, δυναμικό καλλιτεχνικό σχήμα, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. “Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός"».

Η ανάρτηση της Panic

«Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί.

Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής.

Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό».

Και καταλήγει: «Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της.

Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».