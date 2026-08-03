«Η πιο όμορφη Μύκονος που έχω ζήσει...», αναφέρει μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο απολαμβάνει η Κατερίνα Καινούργιου, μαζί με τον σύζυγό της Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους.

Με μία σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις στιγμές της από το νησί των ανέμων. Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει αγκαλία με τη μικρή της, ενώ σε άλλες εμφανίζεται και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Παράλληλα, περιλαμβάνονται εικόνες από την καθημερινότητα στο νησί καθώς και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα.

«Η πιο όμορφη Μυκονος που έχω ζήσει … η ισως τελικά να μην ήταν η Μύκονος πιο όμορφη φέτος… απλώς η καρδιά μου να είναι πιο γεμάτη από ποτέ…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

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