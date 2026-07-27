Με καφέ σύνολο και φόντο το Ιόνιο ποζάρει η Χριστίνα Κοντοβά.

Η Χριστίνα Κοντοβά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα, έχοντας στο πλευρό της τους φίλους της, αλλά και την οκτάχρονη πλέον κόρη της, Ada.

Η γνωστή σχεδιάστρια και επιχειρηματίας, διατηρεί σταθερή επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ συχνά μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, αναρτά φωτογραφίες και περιεχόμενο από την καθημερινότητά της και τις καλοκαιρινές τις αποδράσεις.

Αυτή τη φορά, επέστρεψε με έναν νέο φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο με στιγμιότυπα από τις διακοπές της στο νησί των Φαιάκων.

Στα νέα στιγμιότυπα εμφανίζεται μέσα σε ένα εντυπωσιακό καφέ σύνολο να ποζάρει μπροστά από τη θάλασσα χαμογελαστή, ενώ σε άλλες φωτογραφίες συνοδεύεται από την παρέα της.

«Κέρκυρα», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

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Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε καταφέρει να απαθανατίσει ένα ιδιαίτερο βίντεο, από τη στιγμή που αεροπλάνο απογειώνεται πάνω από το κεφάλι της, με την ίδια να σηκώνει τα χέρια της ψηλά, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

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Να σημειωθεί, ότι πριν από λίγες ημέρες, η κόρη της, Ada, έγινε οκτώ ετών και τα γιόρτασε με την μητέρα της στην Κέρκυρα.

Η Χριστίνα Κοντοβά, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ στέλνοντας τις δικές της ευχές στην κόρη της: «Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου», έγραψε στη δημοσίευσή της, με τα στιγμιότυπα να αποτυπώνουν ην ευτυχία μητέρας και κόρης.

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