Οι νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας σεζόν GNTM!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει να διατηρεί άμεση επικοινωνία και επαφή με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, κάνοντας συχνά αναρτήσεις που αφορούν τόσο την καθημερινότητά της, όσο και τις επαγγελματικές τις δραστηριότητες.

Αυτή τη φορά, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, δημοσίευσε ορισμένα backstage στιγμιότυπα από τη διαδικασία των γυρισμάτων του τρέιλερ για τη νέα σεζόν του GNTM, δίνοντας στους followers της μία μικρή γεύση από όσα επρόκειτο να παρακολουθήσουν.

Το γνωστό μοντέλο για ακόμη μία χρονιά έχει αναλάβει τα χρέη της οικοδέσποινας, ενώ στην κριτική επιτροπή θα βρίσκονται ο Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Μπέττυ Μαγγίρα. Φυσικά, από το δυναμικό του απόλυτου ριάλιτι μόδας, δεν θα μπορούσε να λείπει η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Το απόγευμα της Κυριακής, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται μέσα σε καμαρίνι, έχοντας στο πλευρό της ορισμένους από τους συνεργάτες της, οι οποίοι φαίνεται να την βοηθούν στη διαδικασία των γυρισμάτων.

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα κερδίζει τις εντυπώσεις, ενώ η παρουσιάστρια αναφέρει στη λεζάντα της:

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«Backstage filming GNTM 7 trailer».

{https://www.instagram.com/p/DbQtY2biHIH/?hl=el&img_index=1}

Στις 24 Ιουνίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του ριάλιτι μόδας στα social media δημοσιεύθηκε το πρώτο τρέιλερ της νέας σεζόν όπου όλοι οι συντελεστές ετοιμάζονται να αναλάβουν δράση για τον έβδομο κύκλο του GNTM.

«Μην κοιτάτε που όλα είναι υπό κατασκευή… τα όνειρα χτίζονται εδώ. #GNTMgr έρχεται!», ανέφερε η σχετική λεζάντα.

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