Η ανάρτηση της μητέρας του ανήμερα της ονομαστικής του εορτής.

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από όταν ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε ηλικία 32 ετών.

Ο γνωστός ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 2016, ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν το όχημά του προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση τόσο στους θαυμαστές του, όσο και σε πρόσωπα του ελληνικού πενταγράμμου.

Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, η μητέρα του προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας θέλησε να εκφράσει μόλις μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

Στην δημοσίευσή της συμπεριέλαβε μία φωτογραφία του καλλιτέχνη συνοδεύοντάς την με την εξής λεζάντα: «Αστέρι μου ,ψυχή μου πάντα θα σε περιμένω».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DbS03WKC9cP/?hl=el}

Ο Παντελής Παντελίδης, γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1983 και άρχισε να γίνεται ευρέως γνωστός μέσα από τα τραγούδια που δημοσίευσε σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Η αποδοχή και η αγάπη του κόσμου έφεραν πολύ γρήγορα τις πρώτες συνεργασίες με δισκογραφικές με τον Παντελίδη να γίνεται ένας από τους πιο γνωστούς λαϊκούς ερμηνευτές.

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του είναι: «Δεν ταιριάζετε σου λέω», «Γίνεται», «Συνοδεύομαι», «Τα σχοινιά σου» και «Θυμάμαι».