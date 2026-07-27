Οι φωτογραφίες της Κατερίνα Καραβάτου με τις 90χρονες θείες της.

Η Κατερίνα Καραβάτου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές τις διακοπές, ταξιδεύοντας σε μέρη που αγαπά για να συναντήσει μερικούς από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της.

Αυτή τη φορά, η γνωστή παρουσιάστρια, βρέθηκε με την οικογένειά της, ποζάροντας δίπλα στις θείες της, αποκαλύπτοντας στους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από ένα όμορφο, καλοκαιρινό, οικογενειακό τραπέζι.

Όπως περιέγραψε η ίδια στη σχετική λεζάντα, βρέθηκε με τις θείες της, Ελένη και Μαρίκα, οι οποίες είναι οι αδερφές τις μητέρας της. Η παρουσιάστρια είχε την ευκαιρία να τις αγκαλιάσει, να ακούσει τις συμβουλές τους και να ζήσει πολύτιμες οικογενειακές στιγμές στο πλευρό τους.

Στις φωτογραφίες, η Κατερίνα Καραβάτου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στις δύο γυναίκες και όλες τους δείχνουν πως απολαμβάνουν τη στιγμή.

{https://www.instagram.com/p/DbROclIjbsE/?hl=el&img_index=4}

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«Κάθε χρονιά περιμένω αυτή τη στιγμή. Κι είμαι πέρα από χαρούμενη ή ευγνώμων που και φέτος έχω την ευκαιρία να τις αγκαλιάζω, να λέω συνέχεια πόσο τις αγαπώ, να παρατηρώ τα βλέμματα τους, να τις ακούω να λένε ιστορίες, να δέχομαι τις συμβουλές τους και να ρουφάω κάθε δευτερόλεπτο. Η θεία μου η Ελένη τώρα στα 92 της, η Θεία μου η Μαρίκα τώρα στα 90 της -αδελφές της μητέρας μου - είναι η επιτομή της αγάπης, της οικογένειας και η ουσία της αγαπημένης οικογένειας. Κι είμαι πολύ τυχερή που κι αυτό το καλοκαίρι το περνάμε μαζί. Και που μαζί θυμόμαστε κι όσους δεν είναι εδώ αλλά τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας. Κι έτσι είναι όλα πιο εύκολα».