Ο Νίκος Οικονομόπουλος στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας καταθέτοντας τα απαραίτητα χρήματα για τις θεραπείες του μικρού Γιώργου. Η ανακοίνωση του σωματείου «Παιδική Χαρά».

Μία είδηση γεμάτη ελπίδα κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, καθώς έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος στάθηκε – για ακόμη μία φορά – στο πλευρό ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης φαίνεται να κατέθεσε το ποσό των 10.000 ευρώ για να καλυφθούν οι οικονομικές απαιτήσεις των θεραπειών και του χειρουργείου του μικρού Γιωργάκη ο οποίος δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του σωματείου «Παιδική Χαρά» που είχε αναλάβει τις απαραίτητες διαδικασίες συγκέντρωσης των χρημάτων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ενδιαφέρθηκε να μάθει το υπολειπόμενο ποσό που χρειάζεται για τις επόμενες επεμβάσεις του παιδιού και μέσα σε λίγες ώρες τα χρήματα είχαν κατατεθεί.

Η ανακοίνωση του σωματείου «Παιδική Χαρά» για την συνεισφορά του Νίκου Οικονομόπουλου

«Μην κάνετε άλλες καταθέσεις η ανάγκη για τον Γιωργάκη από την Αθήνα έχει καλυφθεί. Για κάποιο λόγο γίναν όλα…

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Γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν γράφονται μόνο με γεγονότα. Γράφονται με ανθρώπους.

Μόλις 3 ημέρες χρειάστηκαν. 3 ημέρες γεμάτες αγωνία, κοινοποιήσεις, μηνύματα, προσευχές, μικρά και μεγάλα θαύματα προσφοράς. Και σήμερα μπορούμε να πούμε με χαρά και συγκίνηση πως ο στόχος επετεύχθη. Τα χρήματα για το εξειδικευμένο χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη, αλλά και για ολόκληρο το θεραπευτικό του πλάνο, συγκεντρώθηκαν. Από σήμερα, η μητέρα του δεν χρειάζεται να αναρωτιέται πώς θα καταφέρει να σώσει το χεράκι του παιδιού της.

Μπορεί να αφιερώσει όλη της τη δύναμη εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Στον Γιωργάκη. Αλλά επειδή όλα για κάποιον λόγο γίνονται … ήταν φαίνεται μοιραίο ο @nikos_oikonomopoulos_official να μάθει για τον μικρό μας ήρωα. Δεν ρώτησε αν περισσεύουν λίγα. Ρώτησε απλώς χτες το βράδυ πόσα υπολείπονται. Δεν υπολόγισε το ποσό. Δεν αναζήτησε δημοσιότητα. Έκανε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με μεγάλη καρδιά.

Έτσι λοιπόν, χτες πολύ αργά τη νύχτα, κατέθεσε ολόκληρο το ποσό που υπολειπόταν, 10.000 ευρώ, κλείνοντας οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα και, μαζί με αυτήν, έναν τεράστιο κύκλο αγωνίας για μια μητέρα που δίνει καθημερινά τη μάχη μόνη της. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν η πρώτη φορά.

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Δεν είναι η πρώτη φορά που στέκεται δίπλα στα παιδιά που δοκιμάζονται. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, αθόρυβα, με σεβασμό και με πολλή αγάπη, χωρίς να επιδιώκει προβολή. Το γνωρίζουμε γιατί οι ίδιοι οι γονείς μάς έχουν μεταφέρει, κατά καιρούς, ιστορίες στήριξης που έλαβαν από εκείνον στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.

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Και ίσως αυτό να είναι το πιο σπουδαίο απ' όλα. Να μπορεί κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο καλό, χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να το διαφημίσει.

Τέτοιες πράξεις δεν αλλάζουν μόνο τη ζωή ενός παιδιού. Μας θυμίζουν και σε όλους εμάς πόση δύναμη μπορεί να έχει η αληθινή ανθρωπιά.

Για όλα αυτά, το «ευχαριστώ» μοιάζει πραγματικά λίγο. Γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν μετριούνται σε χρήματα. Μετριούνται σε ανακούφιση. Σε αξιοπρέπεια. Σε ελπίδα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που, όταν μπορούν να κάνουν τη διαφορά, απλώς την κάνουν.

Και αυτή είναι μια πράξη που αξίζει τον σεβασμό όλων μας.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν σε κάθε έναν από εσάς.

Σε όσους προσφέρατε από το υστέρημά σας.

Σε όσους κοινοποιήσατε την έκκληση.

Σε όσους στείλατε μια ευχή, μια προσευχή, έναν καλό λόγο.

Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, κάθε κοινοποίηση και κάθε μήνυμα έγιναν ένας κρίκος σε μια αλυσίδα αγάπης που έφερε αυτό το αποτέλεσμα.

Αυτό είναι η Παιδική Χαρά.

Μια μεγάλη οικογένεια ανθρώπων που πιστεύει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα. ΟΛΟΙ εδώ είμαστε εθελοντές. Και η ανταμοιβή μας δεν μετριέται με υλικά. Είναι εκείνη η στιγμή που μια μητέρα μπορεί επιτέλους να χαμογελάσει μέσα στα δάκρυά της. Είναι η στιγμή που ένα παιδί αποκτά ξανά ελπίδα. Και είναι η στιγμή που όλοι μαζί συνειδητοποιούμε πως, όταν ενώνουμε τις καρδιές μας, δεν υπάρχουν ακατόρθωτοι στόχοι.

Σήμερα δεν γιορτάζουμε μόνο γιατί συγκεντρώθηκαν τα χρήματα. Γιορτάζουμε γιατί αποδείξαμε, για ακόμη μία φορά, πως η ανθρωπιά υπάρχει.

Και όσο υπάρχει, θα συνεχίζουμε. Για όλα τα παιδιά. Με όλη μας την καρδιά».