Αντί για μεγάλα πάρτι με δεκάδες καλεσμένους, πολλοί προτιμούν ένα δείπνο με λίγους στενούς φίλους, μια οικογενειακή συνάντηση ή μια ήρεμη βραδιά με ανθρώπους που αγαπούν.

Τι λέει άραγε η ψυχολογία για όσους επέλεξαν να αφήσουν πίσω τους τον ρόλο του οικοδεσπότη, προτιμώντας πιο ήσυχες συναντήσεις ή ακόμη και την αποχή από τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων;

Όπως αναφέρει το okdiario, παρότι αυτή η αλλαγή συχνά ερμηνεύεται ως ένδειξη κοινωνικής αποστασιοποίησης ή έλλειψης ενδιαφέροντος για τους άλλους, η ψυχολογία υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Οι ειδικοί εξηγούν ότι πρόκειται συνήθως για μια φυσιολογική εξέλιξη που συνδέεται με την ωριμότητα, την αλλαγή προτεραιοτήτων και την αναζήτηση ουσιαστικότερων εμπειριών.

Οι προτεραιότητες αλλάζουν με την ηλικία

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, η οικογένεια και η καθημερινότητα καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο χώρο στη ζωή τους. Έτσι, η ενέργεια και ο χρόνος που κάποτε αφιερώνονταν στην οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων στρέφονται σε άλλους τομείς.

Αντί για μεγάλα πάρτι με δεκάδες καλεσμένους, πολλοί προτιμούν ένα δείπνο με λίγους στενούς φίλους, μια οικογενειακή συνάντηση ή μια ήρεμη βραδιά με ανθρώπους που πραγματικά έχουν σημασία.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στη βάση επιστημονικών δεδομένων ScienceDirect, όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι γίνονται πιο επιλεκτικοί στις δραστηριότητες που επιλέγουν, επενδύοντας σε εκείνες που τους προσφέρουν μεγαλύτερη συναισθηματική ικανοποίηση και αποφεύγοντας ό,τι τους προκαλεί περιττό άγχος.

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Η ποιότητα αντικαθιστά την ποσότητα

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) επισημαίνει ότι οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται σε κάθε στάδιο της ζωής. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον αριθμό των κοινωνικών επαφών, αλλά από την ποιότητα των σχέσεων που διατηρεί κανείς.

Έτσι, η εγκατάλειψη της διοργάνωσης πάρτι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος απομακρύνεται από τους φίλους του. Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί συνειδητή επιλογή να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε λίγους αλλά ουσιαστικούς ανθρώπους.

Η διοργάνωση μιας εκδήλωσης απαιτεί σημαντική προσπάθεια: σχεδιασμό, συντονισμό καλεσμένων, προετοιμασία φαγητού, διαχείριση εξόδων και επίλυση απρόοπτων καταστάσεων.

Για πολλούς ενήλικες, αυτή η διαδικασία παύει να είναι ευχάριστη όταν η καθημερινότητα είναι ήδη γεμάτη από εργασιακό στρες, οικογενειακές υποχρεώσεις και ψυχική κόπωση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιλογή πιο απλών κοινωνικών δραστηριοτήτων αποτελεί συχνά έναν τρόπο προστασίας της ψυχικής υγείας και όχι ένδειξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Η θεωρία της κοινωνικοσυναισθηματικής επιλεκτικότητας

Μια από τις σημαντικότερες εξηγήσεις προέρχεται από τη θεωρία της κοινωνικοσυναισθηματικής επιλεκτικότητας, που ανέπτυξε η καθηγήτρια Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Laura Carstensen.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όσο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος είναι πιο περιορισμένος, τόσο περισσότερο επιλέγουν να τον επενδύουν σε σχέσεις που έχουν πραγματική συναισθηματική αξία.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλες κοινωνικές συγκεντρώσεις συχνά δίνουν τη θέση τους σε πιο προσωπικές στιγμές με τον σύντροφο, την οικογένεια ή λίγους στενούς φίλους.

Λιγότερη πίεση να ικανοποιούν τους άλλους

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ακόμη ότι με την ηλικία μειώνεται η ανάγκη συμμόρφωσης στις κοινωνικές προσδοκίες.

Πολλοί ενήλικες παύουν να αισθάνονται ότι «πρέπει» να διοργανώνουν πάρτι για τα γενέθλιά τους ή να αναλαμβάνουν συνεχώς τον ρόλο του οικοδεσπότη μόνο και μόνο επειδή αυτό θεωρείται κοινωνικά αναμενόμενο.

Η αυξημένη αυτογνωσία και η ικανότητα να θέτουν προσωπικά όρια οδηγεί σε επιλογές που ανταποκρίνονται περισσότερο στις πραγματικές τους ανάγκες.

Η ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων έχει επίσης μεταμορφώσει τις κοινωνικές σχέσεις.

Βιντεοκλήσεις, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν στους ανθρώπους να διατηρούν επαφή με συγγενείς και φίλους χωρίς να χρειάζεται να οργανώνουν συχνά μεγάλες συγκεντρώσεις.

Έτσι, οι διά ζώσης συναντήσεις γίνονται λιγότερες, αλλά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και συναισθηματική αξία.

Πότε μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας;

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η απόφαση να σταματήσει κάποιος να διοργανώνει πάρτι δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη προβλήματος.

Ωστόσο, εάν συνοδεύεται από έντονη κοινωνική απομόνωση, διαρκή θλίψη, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που παλαιότερα προσέφεραν χαρά ή δυσκολία στη διατήρηση σχέσεων, τότε ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η ανεπιθύμητη μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία.

Συμπερασματικά, η εγκατάλειψη των μεγάλων πάρτι δεν σημαίνει ότι κάποιος «κλείνεται στον εαυτό του». Αντίθετα, για πολλούς ενήλικες αποτελεί ένδειξη ωριμότητας, καλύτερης διαχείρισης του χρόνου και συνειδητής επιλογής να επενδύσουν στις σχέσεις και στις εμπειρίες που τους προσφέρουν πραγματική αξία.