Τη φυσική της πλευρά επέλεξε να δείξει για ακόμη μία φορά η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές χαλάρωσης από τις καλοκαιρινές της διακοπές, κερδίζοντας πολλά θετικά σχόλια για την εμφάνισή της.

Η γνωστή παρουσιάστρια πόζαρε σε μια ξέγνοιαστη στιγμή στην παραλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαγιό και επιλέγοντας να εμφανιστεί χωρίς έντονο μακιγιάζ.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει συχνά μοιραστεί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα προσωπικές στιγμές από την καθημερινότητά της, δείχνοντας μια πιο ανεπιτήδευτη πλευρά μακριά από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα επαγγελματικά πρότυπα εικόνας.

Η εικόνα της έγινε γρήγορα αντικείμενο θετικών σχολίων, με πολλούς διαδικτυακούς φίλους της να την επαινούν για την απλότητα και την αμεσότητά της.