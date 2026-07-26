Το σχετικό βίντεο έγινε viral στα social.

Μία απρόσμενη και ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση ανάμεσα στον Τομ Χανκς και έναν θαυμαστή του έχει κατακλύσει τα social media, με τον βραβευμένο με δύο Όσκαρ ηθοποιό να μένει έκπληκτος όταν είδε ένα τατουάζ αφιερωμένο σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του, τον Forrest Gump.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, likes και σχόλια. Οι περισσότεροι χρήστες στάθηκαν στην αυθεντικότητα και την απλότητα με την οποία αντέδρασε ο διάσημος ηθοποιός.

{https://www.tiktok.com/@sourbislore/video/7666108236965137686}

Στο βίντεο, ο θαυμαστής πλησιάζει τονν Τομ Χανκς και σηκώνει το μπατζάκι της βερμούδας του, αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο τατουάζ στη γάμπα του. Το σχέδιο απεικονίζει τον ηθοποιό ως τον Forrest Gump, τον αξέχαστο κινηματογραφικό χαρακτήρα που του χάρισε το δεύτερο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες μορφές στην ιστορία του σινεμά.

Μόλις αντιλήφθηκε τι ακριβώς απεικόνιζε το τατουάζ, ο Τομ Χανκς πλησίασε για να το δει καλύτερα και δεν έκρυψε την έκπληξη και τον ενθουσιασμό του. Με ένα πλατύ χαμόγελο αναφώνησε «Wow», δείχνοντας το σχέδιο με το χέρι του, πριν ανταλλάξει λίγα λόγια με τον θαυμαστή του.

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Η αυθόρμητη αντίδρασή του έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν πως, παρά τη διεθνή του φήμη, ο Τομ Χανκς εξακολουθεί να παραμένει προσιτός, ευγενικός και ιδιαίτερα εγκάρδιος με τον κόσμο που τον στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.