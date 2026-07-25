Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τούς δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα τους με ανεπιτήδευτο στιλ, χωρίς να επιδιώκουν την προβολή.

Την Ελλάδα επέλεξαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του Χέιλι Μπίμπερ, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στο Κρανίδι της Αργολίδας, μακριά από την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει την καθημερινότητά τους.

Το διάσημο ζευγάρι ταξίδεψε στην περιοχή μαζί με τον γιο τους, επιλέγοντας έναν από τους πλέον δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Πελοποννήσου για να περάσει ήρεμες οικογενειακές στιγμές.

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Η παρουσία των δύο σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, ωστόσο το ζευγάρι φέρεται να κινήθηκε διακριτικά, επιδιώκοντας να απολαύσει τις διακοπές του σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον.

Το Κρανίδι και η ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας αποτελούν τα τελευταία χρόνια αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων από τον διεθνή χώρο της ψυχαγωγίας, χάρη στην ιδιωτικότητα που προσφέρουν και τις υψηλού επιπέδου τουριστικές υποδομές.