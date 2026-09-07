Το AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ μεν, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο του ανατολικού ομόσπονδου κρατιδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, υποδεικνύουν τα --ακόμη όχι τελικά-- αποτελέσματα της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.

Το AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους Χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%, πάντα κατά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Εισέρχονται 3 κόμματα κρατιδιακό κοινοβούλιο

Τρία κόμματα στο φάσμα από το κέντρο ως την αριστερά --οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι Πράσινοι και το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke)-- πέρασαν τον πήχη του 5% κι εισέρχονται στο κρατιδιακό κοινοβούλιο, με το καθένα να εξασφαλίζει περί το 9%.

Το λαϊκιστικό κόμμα Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) επίσης πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Αντίθετα, το φίλα προσκείμενο στις επιχειρήσεις κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP), που μέχρι τώρα συγκυβερνούσε στο κρατίδιο, είδε το ποσοστό του να κατακρημνίζεται στο 2,6% και δεν θα καταλάβει έδρες στη νέα Βουλή.

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Μεγάλη συμμετοχή

Η συμμετοχή άγγιξε το 78%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Είναι η υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990, στοιχείο που αντανακλά το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών για τη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση.

Παρά την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς, δεν είναι σαφές ποια παράταξη θα ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης στη Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς σχεδόν όλα τα κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD, πολιτική γνωστή στο γερμανικό πολιτικό ιδιόλεκτο με τον όρο «τείχος προστασίας».