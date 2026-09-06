«Δεν είναι όπως πριν» δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας.

Νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες χαρακτηρίζονται «πιο αποτελεσματικές» σε σύγκριση με προηγούμενες αμερικανικές πρωτοβουλίες, παρουσίασαν στο Κίεβο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Την πληροφορία μετέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας, την ώρα που οι δύο Αμερικανοί βρίσκονταν σε νέα συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν είναι όπως πριν. Αυτή τη φορά είναι πιο αποτελεσματικό», δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των νέων προτάσεων. «Βρίσκονται ακόμα σε συνομιλίες... Τώρα είναι τρεις», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ζελένσκι, τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2096697809022120202}

Στην Ουκρανία Γουίτκοφ και Κούσνερ

Οι επαφές στο Κίεβο αποτελούν συνέχεια της νέας αμερικανικής διπλωματικής προσπάθειας για την εξεύρεση συμφωνίας με τη Μόσχα. Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις πρώτες συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνεχίσουν την προσπάθεια «για όσο χρειαστεί».

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Παράλληλα, κάλεσε Μόσχα και Κίεβο να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς. «Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία θα οδηγήσει τελικά σε διπλωματική επίλυση.

Ο Κούσνερ δήλωσε από την πλευρά του ότι η επίσκεψη ενδέχεται να ανοίξει «νέους δρόμους» στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία αποκόμισε σημαντικά στοιχεία από τις επαφές της.

Ο Ζελένσκι αποτίμησε θετικά τις συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να εμφανιστεί αισιόδοξος για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Όπως είπε, με τα σημερινά δεδομένα ο πόλεμος φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τονίζοντας ότι το Κίεβο βασίζεται στη στήριξη των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο εδαφικό, το οποίο παραμένει ένα από τα βασικότερα εμπόδια για οποιαδήποτε συμφωνία. «Τόσο περίπλοκα θέματα δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε, επαναφέροντας το αίτημά του για απευθείας συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στις συνομιλίες εξετάστηκαν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ένα σχέδιο ευημερίας για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση με τη συμμετοχή Ευρωπαίων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας.