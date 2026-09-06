Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το αεροσκάφος, με το χαρακτηριστικό λογότυπο της Amazon στην ουρά, να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί και φλόγες υψώνονται στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, όταν εμπορευματικό αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση για την Amazon Prime Air βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση και τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρόκειται για την πτήση 7598 της 21 Air, με Boeing 767-300, η οποία είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Λουίς Μουνιός Μαρίν στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το Μαϊάμι. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, όταν το αεροσκάφος υπερέβη τα όρια του διαδρόμου μετά την προσγείωση.

{https://x.com/BNONews/status/2096667017411465660}

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν το αεροσκάφος, με το χαρακτηριστικό λογότυπο της Amazon στην ουρά, να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί και φλόγες υψώνονται στην περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, το αεροσκάφος χτύπησε οχήματα αφού βγήκε από τον διάδρομο. Περίπου 60 μονάδες της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι πρώτες πληροφορίες για τραυματίες παραμένουν συγκεχυμένες. Η πυροσβεστική έκανε λόγο σε τοπικά μέσα για «πολλαπλούς ασθενείς», χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός τραυματιών ή νεκρών.

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{https://x.com/aviationbrk/status/2096667625518448693}

{https://x.com/TheLukeReport/status/2096678740428271819}

Μετά το ατύχημα έκλεισαν όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης και οι τροχόδρομοι του αεροδρομίου, ενώ η FAA επέβαλε προσωρινή διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Τα αίτια που οδήγησαν το Boeing 767 εκτός διαδρόμου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η FAA ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.

Πηγή Guardian